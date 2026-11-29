أكد الناقد الرياضي إسلام محمد أن لاعبي الأهلي يتحملون ما بين 50% و60% من مسؤولية الأزمة التي يمر بها الفريق، مشيرًا إلى أن تراجع الأداء وغياب الروح والشخصية داخل الملعب لا يمكن تحميل مسؤوليته للمدير الفني وحده.

وقال إسلام محمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن تغيير خمسة مدربين خلال فترة قصيرة يعكس وجود أزمة تحتاج إلى رؤية واضحة وتخطيط، مؤكدًا أن الأهلي يحتاج إلى استعادة هويته وشخصيته.

وكشف عن تحركات للتعاقد مع مدير رياضي يمتلك شخصية قوية لإعادة ترتيب المنظومة الكروية، مشيرًا إلى وجود اتصالات مع السويسري مارسيل كولر لبحث إمكانية عودته لقيادة الفريق، إلى جانب طرح أسماء مدربين ألمان وبرتغاليين.

وفيما يتعلق بالزمالك، أشاد إسلام محمد بفوز الفريق في بداية مشواره بدور المجموعات الإفريقي، مؤكدًا أن اللاعبين نجحوا في تجاوز الأزمات المالية والتركيز داخل الملعب، كما أشاد بالجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

مواصلة المشوار الإفريقي

وأكد أن الزمالك وبيراميدز يمتلكان فرصًا جيدة لمواصلة المشوار الإفريقي والوصول إلى مراحل متقدمة، في ظل النتائج والمستويات التي يقدمانها.