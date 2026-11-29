تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، غدا الإثنين، اجتماعين لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن أبرز الملفات التعليمية، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في إطار متابعة تداعيات القرارات المنظمة للعملية التعليمية على الطلاب وأولياء الأمور، وبحث الشكاوى المتعلقة بالمناهج الدراسية ومنظومة التقييمات، إلى جانب أزمة احتساب مواد الهوية الوطنية ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية.

المناهج والتقييمات الأسبوعية.. شكاوى من أعباء الدراسة على طلاب المرحلة الابتدائية

ويتناول الاجتماع الأول طلبات الإحاطة المتعلقة بالتزايد الملحوظ في شكاوى أولياء الأمور والمعلمين من كثافة المناهج الدراسية وضغط التقييمات الأسبوعية، خاصة في الصفوف الأولى والمرحلة الابتدائية، وما تسببه من إرهاق للطلاب وأسرهم، ومدى ملاءمة المناهج للقدرات الاستيعابية والفئات العمرية للتلاميذ.

وتناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب سارة النحاس، ومجدي مرشد، ونسرين عمر، ونشوى الشريف، وأمل عصفور، وأميرة العادلي، وراوية مختار، ومحمود نجيب مشعل، بشأن كثافة التقييمات المستمرة والواجبات المدرسية، وصعوبة المناهج، ومدى تحقيق منظومة التقييم المستمر للأهداف التربوية المنشودة، وضمان حق الطلاب في التقييم العادل.

كما تبحث اللجنة تداعيات منظومة التقييمات الدورية على الطلاب وأولياء الأمور، وما تفرضه من أعباء إضافية قد تؤدي إلى زيادة الاعتماد على الدروس الخصوصية، فضلا عن تأثير القرارات المنظمة للمناهج والتقييم خلال العام الدراسي 2026/2027 على حقوق الطفل والأعباء الواقعة على الأسر.

ويتطرق الاجتماع كذلك إلى آليات التعامل مع غياب التلاميذ عن التقييمات المدرسية لأسباب صحية، والصعوبات المرتبطة بحصولهم على إجازات مرضية من خلال منظومة التأمين الصحي، في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين هدير رائف وعمرو فهمي بشأن أوضاع الطلاب المرضى والقرارات المتلاحقة المنظمة لتقييمهم.

الشهادات الدولية.. أزمة احتساب اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع

وتخصص اللجنة اجتماعها الثاني لمناقشة أزمة احتساب درجات مواد الهوية الوطنية ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والمعادلة، وتداعيات القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024، وما أثاره من تساؤلات بشأن ازدواجية دراسة وامتحانات مواد الهوية الوطنية، ومدى تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة في القبول الجامعي.

وتناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عبير عطا الله، ونسرين عمر، وراوية مختار، ونانسي نعيم بطرس، ورانيا الشيمي، ووفاء السرنجاوي، وهايدي المغازي، وهناء أنيس، بشأن إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة إجمالية تبلغ 20% من المجموع الاعتباري لطلاب الشهادات الدولية، ومدى تناسب المناهج المقررة مع ساعات تدريسها، والآثار المترتبة على تطبيق القرار على الطلاب وأسرهم.

كما تبحث اللجنة تداعيات احتساب مواد الهوية الوطنية على مستقبل الطلاب وفرص التحاقهم بالجامعات، ومطالب مراجعة القواعد المنظمة لاحتساب الدرجات أو تجميد قرار الإضافة، إلى جانب مدى ضمان عدالة التطبيق بين مختلف أنواع الشهادات والمدارس الدولية.

وتتضمن المناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر الهضيبي بشأن تداعيات احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن مجموع الشهادات الدولية على مستقبل الطلاب وفرص قبولهم بالجامعات، إلى جانب حقيقة المعالجات التعليمية لست مدارس دولية داخل مصر ومدى تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وتبحث اللجنة كذلك طلبات الإحاطة المقدمة من النواب جيلان أحمد، وصالح عبد المنعم راغب، وطارق الطويل، بشأن إضافة مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الأجنبية المعادلة، ومدى اتساق تطبيق هذه القواعد مع مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، خاصة في ظل عدم إضافة هذه المواد إلى مجموع طلاب مدارس الجاليات الأجنبية.

وتأتي مناقشات اللجنة بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبحث مختلف جوانب هذه الملفات والاستماع إلى ردود الوزارة بشأن الشكاوى والملاحظات التي تضمنتها طلبات الإحاطة