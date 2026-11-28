تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أحمد شلبي، اجتماعين يومي الاثنين والثلاثاء، المقبلين، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المرتبطة بقطاع الإسكان والمرافق، في مقدمتها تقييم الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومتابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من مراكز وقرى محافظة سوهاج.

تنفيذ قانون التصالح

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها المقرر عقده يوم الاثنين، المقبل، قياس الأثر التشريعي وتقييم نتائج تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث آليات تطوير المنظومة التشريعية والتنفيذية ذات الصلة، وذلك بحضور المهندسة وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة وزيرة التنمية المحلية والبيئة، للوقوف على نتائج تطبيق القانون، ورصد ما تحقق على أرض الواقع، وبحث سبل تذليل التحديات المرتبطة بالتنفيذ وتطوير آليات العمل بما يحقق أهداف القانون.

كما تستكمل اللجنة اجتماعاتها يوم الثلاثاء، المقبل، بمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تأخر وعدم استكمال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بعدد من قرى ومراكز محافظة سوهاج، والتي تتضمن مشروعات الصرف الصحي بمركز ومدينة دار السلام، وقرية بلصفورة بمركز سوهاج، وقرى مراكز طهطا وطما وجهينة، إلى جانب عدد من قرى مركزي ساقلته وأخميم.

طلبات إحاطة أمام إسكان النواب

وتشمل المناقشات كذلك طلبات الإحاطة بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية برديس، وعدم إدراج المناطق المحرومة من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى مركز البلينا، بما يستهدف الوقوف على أسباب تأخر التنفيذ، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، والعمل على وضع حلول تضمن سرعة استكمالها ودخولها الخدمة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.