أجرى وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، زيارات ميدانية إلى المستشفيات التي استقبلت حالات الوفاة والإصابة في حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وذلك لتفقد أوضاع المصابين والوقوف على احتياجاتهم، في إطار متابعة المجلس لتداعيات الحادث الأليم.

وقد استمع الوفد الى شرح تفصيلى من الدكتور أسامة السيد احمد مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة ومعاونيه حول الحالات المختلفة والاجراءات العلاجية والتسهيلات التى تمت معهم ومع ذويهم منذ اللحظات الاولى لوصولهم الى المستشفيات.

وضم الوفد عددًا من أعضاء المجلس، وهم: د. وفاء بنيامين، وأحمد بدوي، والأستاذة فيفيان مراد، ود. محمد ممدوح، ود. مي التلاوي، ومحمد عثمان، كما ضم الوفد الدكتور حاتم العبد، الأمين العام، إلى جانب عدد من الباحثين بالأمانة الفنية للمجلس.

وكان فريق الباحثين بالمجلس قد تم إيفاده إلى موقع الحادث عقب وقوعه مباشرة، كما قام بزيارة المستشفيات التي استقبلت حالات المتوفين والمصابين على مدار اليومين الماضيين.

حادث الطريق الدائري بالوراق

وأجرى الفريق لقاءات مع ذوي المتوفين والمصابين للاستماع إلى ما لديهم من شكاوى، وللتعرف على احتياجاتهم، وإرشادهم إلى الخطوات اللازمة للحصول على المعلومات المتعلقة بذويهم، فضلًا عن تعريفهم بالخدمات الحكومية التي يمكنهم الحصول عليها من الجهات المعنية بالدولة.

ويواصل المجلس إعداد تقريره بشأن حادث الوراق، استنادًا إلى ما رصدته البعثة الميدانية وما جمعته من إفادات وملاحظات، على أن يصدر التقرير فور الانتهاء منه.

وفي إطار اهتمامه بقضية سلامة الطرق والحد من حوادثها، يعتزم المجلس تنظيم سلسلة من جلسات الخبراء، بمشاركة ممثلي جهات الدولة المعنية والمجتمع المدني والخبراء المتخصصين، لمناقشة قضية سلامة الطرق وحوادث الطرق بكافة أبعادها، وصولًا إلى بلورة توصيات المجلس في هذا الشأن يتم رفعها إلى الحكومة والبرلمان والرأي العام.

وفي هذا السياق، يثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان إعلان مجلس الوزراء عقد اجتماع استثنائي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة إجراءات الحد من حوادث الطرق، ويؤكد أهمية هذه الخطوة في التعامل الجذرى مع هذه القضية.

ويشدد المجلس على ضرورة أن تسفر المناقشات عن إجراءات فعالة وقابلة للتنفيذ، تعالج مختلف الأسباب المؤدية إلى حوادث الطرق، وتعزز عوامل السلامة والأمان، بما يسهم في حماية الحق في الحياة وصون سلامة المواطنين.