كشف أيمن عبد الموجود، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، عن تجاوز إجمالي التبرعات والمساهمات الموجهة لدعم ضحايا حادث الوراق والأسر المتضررة حاجز 400 مليون جنيه، بمشاركة واسعة من المواطنين ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع الأهلي والأحزاب.

قيمة المساهمات لا تزال في تزايد مستمر

وأوضح أن قيمة المساهمات لا تزال في تزايد مستمر، ومن المنتظر إعلان الحصيلة النهائية خلال مؤتمر صحفي تعقده الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري.

وأشار إلى أن المؤتمر سيشهد استعراض تفاصيل التبرعات التي قدمتها الجهات والأفراد داخل مصر، فضلًا عن المساهمات الواردة من محبي مصر في الدول العربية، إلى جانب توضيح آليات توزيع الأموال وأوجه إنفاقها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.