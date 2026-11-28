عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقرير بعنوان «48 ساعة تحدد مصير الشرق الأوسط.. مفاوضات أمريكية إيرانية وسط استعدادات عسكرية لسيناريو المواجهة».

وأفاد التقرير بأن الأزمة الأمريكية الإيرانية تدخل مرحلة حاسمة، مع اقتراب مهلة الـ48 ساعة التي قد تحدد مسار المواجهة بين واشنطن وطهران، في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى اتفاق، بالتزامن مع تصاعد الاستعدادات العسكرية في المنطقة.

ووفقا لما ذكره التقرير، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوضات تستند بالكامل إلى مقترح طهران المكون من 7 بنود، والذي جرى اختصاره ليصبح قابلًا للتنفيذ خلال يومين فقط، معتبرة أن الكرة باتت الآن في ملعب الولايات المتحدة، بينما تواصل الوساطة تحركاتها على مدار الساعة وتبادل الرسائل بين الطرفين.

وفي السياق ذاته، يشير التقرير إلى أن مصادر أمريكية كشفت أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يجري اتصالات شبه يومية مع الوسطاء، تمهيدًا لعقد اجتماع تقني مباشر بين واشنطن وطهران، عقب دراسة المسودة المطروحة.

وتابع التقرير: وعلى الصعيد العسكري، تواصل القوات الأمريكية إطلاق الصواريخ لحماية السفن في مضيق هرمز، فيما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصار البحري المفروض على إيران بأنه «الأنجح في التاريخ»، وفي المقابل، أعلن الجيش الإيراني حالة التأهب القصوى، مهددا برد فوري دون قيود جغرافية، ومؤكدا أن قدراته العسكرية أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل الحرب.

