أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن مصر من الدول القليلة جدًا التي لا تمتلك أجندة خفية، مشددًا على أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على الاتساق الكامل مع القانون الدولي والالتزام بقواعده، والدفع نحو احترامه، بعيدًا عن الاستقطاب.

وقال وزير الخارجية إن مصر، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، منخرطة في مختلف الملفات الإقليمية والدولية، باعتبارها إحدى القوى الإقليمية الرئيسية التي لا تستقيم الأمور في المنطقة دون مشاركتها، لافتًا إلى أن العالم يقدر القيادة المصرية والدبلوماسية المصرية.

مبدأ الاتزان الاستراتيجي

وأوضح عبد العاطي، خلال اللقاء الموسع الذي عقده اليوم السبت مع الصحفيين والإعلاميين ورؤساء التحرير والقيادات الإعلامية بقصر التحرير، أن السياسة الخارجية المصرية تسير وفق مبدأ الاتزان الاستراتيجي الذي أرساه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا وضوح الموقف المصري وثباته تجاه مختلف القضايا.

وأشار إلى أن مصر تحافظ على شراكات استراتيجية مع مختلف القوى الدولية، من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرازيل ونيجيريا، بما يعكس نهجها القائم على التوازن وتعدد الشراكات وتحقيق المصالح المشتركة.

أمن مصر المائي قضية وجودية

وفيما يتعلق بالأمن المائي، شدد وزير الخارجية على أن أمن مصر المائي قضية وجودية لا يمكن المساس بها، مؤكدًا تمسك الدولة المصرية بحماية مصالحها المائية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي.

وبشأن البحر الأحمر، أكد عبد العاطي أن البحر الأحمر ملك للدول المشاطئة له، مشددًا على رفض مصر عسكرة هذا الممر المائي الاستراتيجي، وأن مسؤولية حوكمته وتأمينه تقع على عاتق الدول المطلة عليه.

القاهرة تدعم الحلول السياسية والدبلوماسية

وعلى صعيد الأزمات الإقليمية، جدد وزير الخارجية تأكيد موقف مصر الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وكذلك الحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية، مشددًا على أن القاهرة تدعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات وترفض الاعتماد على الحلول العسكرية لتسوية الصراعات.

كما أكد ضرورة عدم المساس بالبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، واحترام سلامتها ووضعها وفقًا للقواعد والأعراف الدبلوماسية الدولية.

تهجير الفلسطينيين من غزة لن يحدث

و شدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، رفض مصر القاطع لمحاولات إسرائيل إجبار سكان قطاع غزة على مغادرة أراضيهم، مؤكدا على أن تهجير الفلسطينيين لن يحدث.

ووصف وزير الخارجية الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها مشينة، خاصة مع حلول فصل الشتاء وتفاقم معاناة النازحين، مشيرًا إلى أن مصر تبذل أقصى جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، إلا أن الكميات التي تصل لا تزال دون مستوى الاحتياجات المتزايدة للسكان.

وأعرب عبد العاطي عن تطلع القاهرة إلى التنفيذ الفوري لخطة مجلس السلام، بما يضمن تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن اللجنة الوطنية جاهزة لتولي إدارة القطاع بصورة مؤقتة.

كما أكد استعداد مصر لتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، في إطار جهود دعم المؤسسات الفلسطينية وتهيئة الظروف اللازمة لإدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة.

كما أكد وزير الخارجية على أن القضية الفلسطينية تظل جوهر تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشددا أنه حتى في حال نجاح الجهود الدولية في تسوية جميع أزمات المنطقة، فلن يتحقق الاستقرار الحقيقي دون التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

العلاقات المصرية الليبية ممتازة

وفيما يتعلق بالملف الليبي، وصف عبد العاطي العلاقات المصرية الليبية بأنها ممتازة، معربًا عن أمل القاهرة في توحيد مؤسسات الدولة الليبية في أسرع وقت ممكن، بما يحافظ على مقدرات الشعب الليبي، داعيًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن.

الحلول السياسية والدبلوماسية تظل السبيل لمعالجة الأزمات

وبشأن الأزمة الإيرانية، أوضح وزير الخارجية أن تداعياتها تلقي بظلالها على أمن واستقرار المنطقة بأكملها، محذرًا من امتداد آثارها إلى المستوى العالمي، لا سيما فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وأسعار النفط.

وأكد عبد العاطي أنه لا توجد حلول عسكرية لأزمات المنطقة، مشددًا على أن اللجوء إلى القوة يؤدي إلى مزيد من التصعيد والتدمير، وأن الحلول السياسية والدبلوماسية تظل السبيل لمعالجة الأزمات.

جاءت تصريحات وزير الخارجية خلال لقائه الموسع مع الصحفيين والإعلاميين ورؤساء التحرير والقيادات الإعلامية، اليوم السبت، بقصر التحرير بالقاهرة.

واختتم وزير الخارجية بالتأكيد على أهمية التواصل المستمر مع الصحفيين والإعلاميين، معربًا عن اعتزازه بالصحفيين المعتمدين لدى وزارة الخارجية، باعتبارهم جزءًا من منظومة العمل الدبلوماسي، وشريكًا أساسيًا في نقل مواقف الدولة المصرية إلى الرأي العام.