أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا، بعدما كشف سائق شاحنة مواد بترولية جانبًا من طبيعة عمله اليومي، والضغوط والمسئوليات التي يتحملها هو وزملاؤه لضمان وصول الوقود إلى مختلف أنحاء الجمهورية.

فيديو متداول عبر “فيسبوك”

وعبّر السائق عن حزنه من نظرات الخوف التي يواجهها من بعض المواطنين أثناء قيادته الشاحنة، إلى جانب قيام البعض بتصويره، مؤكدًا أن العاملين في نقل المواد البترولية يؤدون مهمة شاقة ويتحملون مسئولية كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين والمنشآت الحيوية.

وأوضح أن العمل في نقل المواد البترولية يخضع لاشتراطات صارمة، تبدأ بالحصول على رخصة قيادة درجة أولى مرّ عليها 10 سنوات، إلى جانب الخضوع لتدريبات متخصصة لضمان القيادة الآمنة والتعامل مع طبيعة الحمولة.

وقال إن منظومة نقل الوقود تنفذ نحو 4400 رحلة يوميًا، لنقل قرابة مليوني لتر من البنزين والسولار ووقود الطائرات والوقود العسكري، بما يضمن استمرار الإمدادات لمختلف القطاعات.

وأضاف أن رحلات الشاحنات تمتد من الإسكندرية إلى أسوان وأبو سمبل، لتغطية احتياجات محطات الوقود ومحطات الكهرباء والمطارات، فضلًا عن الأراضي الزراعية الجديدة في سيناء وتوشكى والصحراء الغربية.

وأكد السائق أن العاملين في هذا القطاع يتحملون أعباءً وضغوطًا كبيرة بشكل يومي، من أجل ضمان وصول المواد البترولية إلى كل شبر في مصر دون توقف، معربًا عن أمنيته بأن يدرك المواطنون طبيعة عملهم والمسئولية التي يتحملونها، بدلًا من التعامل معهم بالخوف والقلق.