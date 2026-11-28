تصدرت القارئة نور محروس ترند جوجل ومؤشرات البحث خلال الساعات الماضية بعد ظهورها في حلقة أمس، الجمعة، في برنامج “دولة التلاوة” في موسمه الثاني.

ويكثر البحث من الملايين حول نور محروس ومن هي القارئة التي أثارت الجدل بعد ظهورها في دولة التلاوة وتقليد صوت الشيخ محمد صديق المنشاوي.

معلومات عن نور محروس

تتميز القارئة نور محروس بصوتها الجميل العذب في تلاوة وتجويد القرآن الكريم، والذي يخطف القلوب، وتدرس في الصف الأول الثانوي الأزهري، وتدرس قراءة القرآن بالقراءات العشر، وتحظى بدعم كبير من أسرتها لمواصلة مسيرتها القرآنية.

تحرص نور محروس على قراءة القرآن الكريم يوميا بواقع جزأين في اليوم الواحد، وتطمح للالتحاق بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر.

تتمنى نور محروس، قارئة دولة التلاوة، أن يصل صوتها إلى جميع أنحاء العالم، لتسهم من خلاله في نشر تلاوة القرآن الكريم، تلك المعجزة الخالدة إلى يوم الدين.

وأكدت أن حفظ القرآن الكريم غيّر حياتها إلى الأفضل، ومنحها شعورًا بالراحة النفسية والهدوء والسكينة، وكان سببًا رئيسيًا في انتشار مقاطع الفيديو الخاصة بها وزيادة محبة الناس لها.

وأشارت في تصريح لـ"صدى البلد"، إلى حبها الشديد لتلاوات الشيخ محمد صديق المنشاوي، مؤكدة أنها تحرص على محاكاة صوته، إلى جانب قدرتها على تقليد أصوات عدد من كبار القراء، من بينهم الشيخ نصر الدين طوبار.

وعن طموحاتها المستقبلية، أوضحت نور محروس أنها تتمنى الالتحاق بكلية القرآن الكريم عقب الانتهاء من المرحلة الثانوية الأزهرية، لمواصلة التعلم والتعمق في تدبر معاني كتاب الله، وإتقان حفظه بمختلف القراءات.

ظهورها في برنامج دولة التلاوة

وعلقت القارئة نور محروس لأول مرة على إشادة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأدائها خلال مشاركتها في برنامج «دولة التلاوة»، وذلك بعد الثناء على موهبتها وتميزها في محاكاة أسلوب القارئ الراحل الشيخ محمد صديق المنشاوي.

ونشرت نور محروس تعليقًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعربت خلاله عن سعادتها وامتنانها، قائلة: «وكان فضل الله علي عظيما، الحمد لله، هذا من فضل ربي».

وأضافت: “سعيدة وفخورة جدًا بكلام مشايخنا الأفاضل عني في برنامج «دولة التلاوة»، وأعتبره وسامًا على صدري وشرفًا كبيرًا لي. دعواتكم لي بالثبات والإخلاص، وأن أكون دائمًا عند حسن ظنكم”.

وجاء تعليق نور محروس عقب إشادة وزير الأوقاف بأدائها خلال البرنامج، حيث أثنى على قدرتها المميزة في محاكاة أسلوب الشيخ محمد صديق المنشاوي، مؤكدًا أنها نجحت في الاقتراب من روحه وإحساسه الاستثنائي في تلاوة القرآن الكريم.