دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك إلى إسقاط بنيامين نتنياهو، وليس إنقاذه سياسيًا، وذلك عقب إعلان الأخير موافقته على تولي منصب رئيس الوزراء البديل في حكومة تناوب محتملة برئاسة غادي آيزنكوت.

وقال باراك، في تعليق على عرض نتنياهو، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الغارق في أزمته وافق على أن يكون الطرف الثاني في اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة، مستعيدًا واقعة مشابهة قبل 28 عامًا، عندما قدم نتنياهو عرضًا مماثلًا قبيل هزيمته.

وأضاف باراك أنه رد على عرض نتنياهو آنذاك من منصة الكنيست بالقول: «يجب إسقاط نتنياهو لا إنقاذه»، في إشارة إلى تمسكه بموقفه الرافض لمنح نتنياهو فرصة للبقاء في السلطة.

ويأتي موقف باراك بعد إعلان نتنياهو استعداده لتشكيل حكومة تناوب مع رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، يتولى الأخير رئاستها أولًا، بينما يشغل نتنياهو منصب رئيس الوزراء البديل، مبررًا عرضه بخطورة التهديدات التي تواجه إسرائيل.

وأثار المقترح ردود فعل متباينة داخل الساحة السياسية الإسرائيلية؛ إذ وصفه يائير غولان بأنه محاولة للمناورة، فيما اعتبر يائير لابيد أنه حيلة جديدة من نتنياهو لكسب الوقت، بينما وصفه بتسلئيل سموتريتش بأنه عرض حقيقي وصادق.

وتتواصل المفاوضات بين حزبي «يشار» و«الليكود» بشأن تشكيل الحكومة، وسط خلافات حول جدية عرض التناوب وإمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن تشكيل حكومة جديدة برئاسة آيزنكوت.