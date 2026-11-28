عقدت وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بمركز ومدينة الصف التابع لمحافظةالجيزة، اليوم، جلسة حوار وتشاور مجتمعي موسعة جمعت الوحدة القروية بالأقواز والوحدة القروية بغمازة الصغرى بمركز الصف، وذلك ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية، للاستماع إلى مطالب واحتياجات الأهالي، ومناقشة أولويات القرى، والعمل على تحقيق أفضل الخدمات لأهالينا الكرام.

عُقدت الجلسة بالمجمع الخدمي الحكومي للوحدة المحلية بغمازة الصغرى، بحضور الدكتور فرج عبد العاطي رئيس المجلس، والنائب فيصل أبو عريضة عضو مجلس النواب، والمهندس عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، والدكتور خالد عبد الحليم خبير بوزارة التنمية المحلية، والسادة العُمد والمشايخ، وكبار العائلات ورؤساء الوحدات المحلية، إلى جانب جمع كريم من الأهالي من مختلف الفئات والأعمار، وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والتنفيذيين، للوقوف على أهم المستجدات، ورسم خارطة الطريق، والتعرف على الاحتياجات الفعلية لكل قرية.

وتأتي جلسة اليوم استكمالاً للجولات الناجحة والمثمرة التي شملت مدينة الصف وقرية الودي، والتي التقت خلالها الوحدة بالأهالي والقيادات الطبيعية والتنفيذيين وممثلي المجتمع المدني والشباب، واستمعت إلى آرائهم وتعرفت على أهم الأولويات والاحتياجات الفعلية على أرض الواقع.

وجاء في مقدمة تلك الأولويات: استكمال شبكات الصرف الصحي، وتحسين ضغوط مياه الشرب، والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي، ومعالجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وتحسين الطرق.

كما شملت الأولويات رفع كفاءة الوحدات الصحية والإسعاف، وإعطاء أولوية خاصة لخدمات الأطفال والخدمات الصحية المتخصصة، بالإضافة إلى سد عجز المعلمين والتوسع في قاعات رياض الأطفال، إلى جانب دراسة الفرص الاستثمارية والمناطق الصناعية التي تستغل المقومات الإنتاجية لمركز الصف.

وأكدت وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية أن الاستجابة الحقيقية لمطالب المواطنين تتطلب استكمال المشوار والنزول إلى وحدات قروية جديدة، والوقوف ميدانيًا على التحديات التي يواجهها المواطن والتحقق منها، لذلك تم عقد جلسة حوارية موسعة تجمع الوحدتين في جلسة واحدة.

وانطلقت فعاليات الجلسة من الساعة 10 صباحًا حتى 11:30 صباحًا، بالتعريف بدور الموازنة التشاركية وأهميتها في تعزيز مشاركة المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق العام، واستعراض المشكلات والتعرف على الاحتياجات الخاصة، وتصنيفها وفقًا للقطاعات المختلفة من بنية تحتية ومرافق وصحة وتعليم وري وزراعة وتنمية اقتصادية محلية.

واستكملت الجلسة أعمالها من الساعة 11:45 صباحًا إلى 1:00 ظهرًا، بتشكيل مجموعات عمل على مستوى كل وحدة محلية، بمشاركة التنفيذيين والمواطنين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، لمناقشة الحلول المقترحة للتحديات التي تواجه المواطنين وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل طرف، وتحديد الاحتياجات التي تتطلب إدراجها ضمن موازنة الدولة بما يسهم في الاستجابة لأولويات المواطنين.

واختتمت الفعاليات بجولات ميدانية على أرض الواقع، انطلقت خلالها فرق العمل موزعة وفقًا للقرى والمناطق المستهدفة، للوقوف على المشكلات والتحديات التي تم طرحها خلال الجلسة والتحقق منها ميدانيًا، ورصد الاحتياجات الفعلية بما يدعم وضع حلول واقعية وأكثر استجابة لمطالب المواطنين.