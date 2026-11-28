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هنأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ، الشعب الألباني بمناسبة عيد الاستقلال، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع ألبانيا وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وقال روبيو، في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية ، اليوم السبت ، إن الولايات المتحدة تتقدم بأحر التهاني إلى الشعب الألباني بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال.

وأشار إلى أن العلاقات بين واشنطن وتيرانا تستند إلى ركائز الأمن المشترك والازدهار الاقتصادي والتواصل بين الشعبين، مرحباً بتعميق التعاون الألباني الأمريكي في القضايا الرئيسية المتعلقة بالدفاع والسياسة الخارجية.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تسهم في تعزيز أمن وازدهار مواطنيهما، لافتاً إلى الجهود المشتركة لمواجهة تهديدات الجماعات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، وشبكات الاتجار بالمخدرات والمتعاونين معها.

كما أشاد بالتعاون بين البلدين في التصدي للتهديدات السيبرانية، في ظل مساعي ألبانيا لتعزيز قدراتها في مجال الأمن الإلكتروني.

واختتم روبيو بيانه بالتأكيد على تطلع الولايات المتحدة إلى تعميق مختلف جوانب العلاقات مع ألبانيا، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.