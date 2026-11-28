قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال كلمة ألقاها في افتتاح منتدى الشرق 2026 بمدينة إسطنبول، إن الدول الإسلامية التي تمثل أكثر من ربع سكان العالم ينبغي أن تسهم في تشكيل النظام الدولي الناشئ، مشددًا على أن القرارات التي تتخذها اليوم ستحدد مستقبل العالم الإسلامي.

تصريحات وزير الخارجية التركي

وأضاف أن حلف مكة سيصبح أكثر شمولا بانضمام دول أخرى إليه.

وأوضح أن الآليات الإقليمية الفاعلة والمؤثرة، مثل حلف مكة والرباعية الإقليمية، تكتسب أهمية حيوية في إقامة نظام دولي أكثر استقرارا وتوازنا.



وأشار فيدان إلى أن النظام الدولي يشهد تحولًا جذريًا، مع انتقال مركز الثقل العالمي وظهور مراكز جديدة للقوة السياسية والديناميكية الاقتصادية والابتكار التكنولوجي، لا سيما في الشرق، مؤكدًا أن العالم الإسلامي يقع في قلب هذا التحول الكبير.



وأوضح أن الدول الإسلامية، التي تمثل أكثر من ربع سكان العالم، ينبغي أن تسهم في تشكيل النظام الدولي الناشئ، لافتًا إلى أن القرارات التي تتخذها اليوم ستكون حاسمة في تحديد مستقبل العالم الإسلامي، بعدما ظل مصيره لعقود مرتبطًا إلى حد كبير بالقرارات التي تُتخذ في أماكن أخرى.

وأضاف أن التردد والجمود يتيحان للآخرين اتخاذ القرارات نيابة عن الشعوب، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتيح فرصة تاريخية ليس فقط للمساهمة في تشكيل النظام الدولي الناشئ، بل أيضًا لتحديد مصير العالم الإسلامي بنفسه.



وأكد فيدان أن منظمة التعاون الإسلامي، التي تمثل 57 دولة إسلامية، تُعد ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، مشددًا على أن الدول الإسلامية قادرة، إذا تحركت متحدّة وبروح من التضامن القوي، على الإسهام في بناء عالم يسوده العدل.



وأشار إلى أن الأزمات الراهنة باتت لا تعرف حدودًا، وأن أي أزمة صغيرة قد تتحول إلى مصدر كبير لعدم الاستقرار في أنحاء العالم، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي دولة مواجهة هذه التحديات بمفردها، وأنه ينبغي توحيد القدرات المتنامية واتباع سياسات مشتركة لتعزيز الأمن والرفاه.