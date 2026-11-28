في تحرك دبلوماسي دولي لدعم تجديد الشرعية السياسية الفلسطينية، دعت دول أوروبية وغربية إلى الإسراع بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من اختيار ممثليه عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، بعد سنوات طويلة من غياب الانتخابات الوطنية.

وتأتي هذه الدعوات في أعقاب قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي كان مقررًا إجراؤها على مراحل خلال عامي 2026 و2027، إلى موعد جديد في سبتمبر 2027، وفقا لموقع وزارة الخارجية البريطانية.

وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان مشترك صدر في 13 أكتوبر، أن الدول الأربع الموقعة على البيان، وهي أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا، تأسف بشدة لقرار التأجيل، محذرة من أن استمرار تعطيل الانتخابات يؤدي إلى تراجع ثقة الفلسطينيين في المؤسسات الديمقراطية، ويحرم جيلًا كاملًا من المشاركة في اختيار ممثليه.

وأكدت الدول أن إجراء انتخابات ذات مصداقية يمثل عنصرًا أساسيًا في الإصلاح السياسي الفلسطيني، وتجديد الشرعية الديمقراطية وتعزيز الحوكمة والمساءلة، بما يدعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية ويخدم حل الدولتين.

كما دعت الدول الأربع السلطات الفلسطينية إلى إعادة النظر في قرار التأجيل، واتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير، معلنة استمرار دعمها للجهود الرامية إلى تنظيم الاستحقاق الانتخابي.

وفي السياق ذاته، طالبت إسرائيل بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة الانتخابات، بما في ذلك تعطيل الترتيبات العملية اللازمة لضمان مشاركة جميع الفلسطينيين المؤهلين للتصويت.

وشدد البيان على ضرورة إتاحة الفرصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية للمشاركة في العملية الانتخابية، وفق المعايير الدولية، مع التأكيد على أن حركة حماس لا ينبغي أن يكون لها دور في إدارة الحكم الفلسطيني مستقبلًا.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر مرسومًا في 10 أكتوبر 2026، حدد بموجبه يوم 11 سبتمبر 2027 موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، بدلًا من الانتخابات التشريعية التي كان مقررًا عقدها في 28 نوفمبر 2026.

وبررت الرئاسة الفلسطينية التأجيل بوجود تحديات سياسية وأمنية واقتصادية، إلى جانب القيود الإسرائيلية التي تؤثر على إمكانية إجراء انتخابات حرة وشاملة في مختلف الأراضي الفلسطينية.

وتعكس التحركات الدولية استمرار الضغوط الرامية إلى تجديد المؤسسات السياسية الفلسطينية وتعزيز شرعيتها، في ظل تعثر الانتخابات الوطنية منذ نحو عقدين.