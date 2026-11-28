طالب النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، إجراء تعديلات تشريعية تستهدف تغليظ العقوبات المقررة على جرائم القتل والإصابة الخطأ الناتجة عن القيادة المتهورة والسرعة الزائدة والتجاوزات غير القانونية، بما يحقق الردع ويحافظ على أرواح المواطنين، وذلك في أعقاب الحادث المأساوي الذي شهده الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وأسفر عن وفاة 31 شخصا وإصابة 26 آخرين واحتراق 27 مركبة.

وأكد عبده، أن ما كشفت عنه التحقيقات بشأن قيادة السيارة المتسببة في الحادث بسرعة وصلت إلى 110 كيلومترات في الساعة، مع الانتقال بين الحارات ومحاولة تجاوز السيارات، يعيد طرح ضرورة مراجعة العقوبات القانونية المرتبطة بالسلوكيات المرورية الخطرة، خاصة عندما تتسبب في كوارث جماعية تحصد أرواح الأبرياء.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المقترح يتضمن إعادة النظر في العقوبات الواردة بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات، والمتعلقتين بالقتل والإصابة الخطأ، مع تشديد العقوبات في الحالات التي تقترن بالسرعة الجنونية أو الرعونة أو مخالفة قواعد المرور، وتؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، إلى جانب مراجعة العقوبات المرتبطة بمخالفات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

وشدد عبده، على أن الهدف من هذه التعديلات ليس مجرد زيادة العقوبات، وإنما ترسيخ ثقافة المسؤولية والانضباط على الطرق، والتأكيد أن القيادة المتهورة قد تتحول إلى جريمة تهدد حياة العشرات، مطالبا بأن تتناسب العقوبة مع جسامة الفعل والنتائج المترتبة عليه، مع احترام ضوابط المسؤولية الجنائية وسلطة القضاء في تقدير الوقائع والأدلة، مؤكدا أن حماية أرواح المواطنين يجب أن تكون في مقدمة أولويات التشريع.