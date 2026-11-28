أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تركز على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تُنفذها بالقرى والمراكز، لاسيما المُدرجة ضمن المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، باعتبارها من المشروعات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتُسهم في تحسين مُستوى الخدمات المُقدمة، والارتقاء بالظروف المعيشية والصحية، كما تُولي الدولة اهتماماً بضرورة الالتزام بالمُواصفات الفنية ومعايير الجودة في تنفيذ تلك المشروعات، وسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، ضمن جولته اليوم بمُحافظة بني سويف، عدداً من مشروعات المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز ناصر بالمحافظة، واستهلها بتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية دنديل، حيث كان في استقباله المهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق.

بدوره، أوضح اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، أن محطة معالجة الصرف الصحي بقرية دنديل تُعد أحد أبرز مشروعات البنية التحتية المُنفذة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تشمل مركزي ببا وناصر بالمحافظة، مؤكدًا أن هذه المحطة تكتسب أهمية خاصة ضمن مشروعات المبادرة؛ لكونها تُسهم في خدمة توسعات مركز ناصر وعدد من القرى التابعة والمجاورة، مع استهداف إضافة مناطق وقرى أخرى وفق خطط التوسع في منظومة الصرف الصحي، بما يدفع نحو الارتقاء بالمستوى الصحي والبيئي، وتحسين مستوى الخدمات المُقدمة.

وفي سياق متصل، استعرض اللواء مهندس أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقف التنفيذي الشامل لمشروعات الهيئة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على مستوى محافظة بني سويف؛ موضحًا أن إجمالي استثمارات المرحلتين الأولى والثانية بالمحافظة تزيد على نحو 10.65 مليار جنيه، حيث شملت المرحلة الأولى — بتكلفة 7 مليارات جنيه بمركزي ببا وناصر — الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي إلى 49 قرية من إجمالي 53 قرية مستهدفة، وجارٍ العمل بالقرى الأربع المتبقية، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ 6 محطات معالجة من أصل 8 محطات، ومحطة لمياه الشرب بمركز ناصر.

وأضاف رئيس الهيئة أن المرحلة الثانية من المبادرة — التي تضم مراكز بني سويف والواسطى والفشن بتكلفة تبلغ نحو 3.65 مليار جنيه — تشمل 72 قرية مستهدفة (من إجمالي 100 قرية بالمراكز الثلاثة بعد استبعاد 28 قرية مخدومة سابقًا)، حيث يجري حاليًا تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في 14 قرية، ومحطتي معالجة، ومحطة لمياه الشرب، بينما توجد 57 قرية و8 محطات معالجة في مرحلة التصميم والإسناد تمهيدًا لبدء التنفيذ.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي مكونات المحطة ومراحل المعالجة، التي تشمل وحدات استقبال ورفع مياه الصرف الصحي، ومراحل المعالجة الأولية والبيولوجية والترسيب، إلى جانب وحدات تجفيف الرواسب، والأحواض ومكونات التشغيل والتحكم؛ التي تضمن كفاءة منظومة المعالجة والتعامل مع كميات المياه الواردة إليها.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء مهندس أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الذي أوضح أن محطة معالجة الصرف الصحي بقرية دنديل مُقامة على مساحة تقارب 35 فدانًا، وبطاقة تصميمية تصل إلى 80 ألف متر مكعب يوميًا، في إطار جهود الدولة لتطوير خدمات الصرف الصحي والتوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالمحافظات، لافتًا إلى أن الأعمال بالمحطة تشهد نسب تنفيذ مُتقدمة.

وأوضح رئيس الهيئة أن المحطة التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تُمثل أحد مشروعات الصرف الصحي الرئيسية بمركز ناصر، والتي تستقبل مياه الصرف الصحي الواردة من مدينة ناصر وعددٍ من القرى التابعة، لتتم معالجتها وفق المراحل الهندسية المُقررة، بما يضمن مُطابقتها للاشتراطات الفنية والبيئية قبل التصريف أو إعادة الاستخدام وفقًا للضوابط المعتمدة.

وأضاف أن المحطة تسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي بالمناطق المُستفيدة، والحد من تصريف مياه الصرف غير المعالجة، بما يحافظ على الصحة العامة ويحمي البيئة والتربة والمياه الجوفية والمصارف من التلوث، فضلًا عن توفير بنية أساسية ضرورية لدعم التوسع العمراني والخدمي بمدينة ناصر والقرى التابعة لها، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.