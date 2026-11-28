تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا حول جهود فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بمديريات التضامن الاجتماعي في مختلف محافظات الجمهورية، إذ تضمن التقرير جهود الاستجابة للبلاغات الإنسانية، وأعمال الرصد الميداني، ومتابعة دور الرعاية الاجتماعية، واتخاذ التدخلات اللازمة لتوفير الحماية والرعاية للحالات التي تستدعي ذلك.

وأوضح التقرير أن فرق التدخل السريع تعاملت مع البلاغات الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وخدمة "واتساب" الخاصة بالفريق، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومنظومة الشكاوى الداخلية.

وأسفرت هذه التدخلات عن استقبال 8 حالات في دور الرعاية الاجتماعية، ونقل 5 حالات إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ودمج 3 حالات مع أسرها بعد التوصل إلى ذويها، إلى جانب تقديم خدمات ومساعدات لحالتين، وإجراء 66 بحثًا ميدانيًا للحالات المُبلَّغ عنها.

ففي القاهرة نجح الفريق في التعامل مع رجل بلا مأوى يعاني من إصابة في الساق، ونقله إلى مستشفى عين شمس العام لتلقي العلاج، ثم استقباله في إحدى دور الرعاية.

كما تعامل مع طفل يبلغ من العمر 10 سنوات غادر منزل أسرته نتيجة تعرضه للعقاب الشديد؛ إذ جرى التنسيق مع خط نجدة الطفل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستقباله في إحدى دور الرعاية.

وفي الجيزة تعامل الفريق مع حالات لفتيات وسيدات بلا مأوى، من بينها فتاة تبلغ 16 عامًا سبق استقبالها في إحدى مؤسسات الرعاية، واتخذت الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى مركز التصنيف والتوجيه للفتيات، مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، ومناقشة أسباب رفض بعض الفتيات الإقامة في المؤسسة.

وفي الإسكندرية جرى التعامل مع مسن يبلغ 61 عامًا، ونقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ثم استقباله في إحدى دور الرعاية.

وفي بورسعيد نجح الفريق في التعامل مع مسن يبلغ 84 عامًا عُثر عليه في الشارع دون أوراق ثبوتية؛ إذ أجرى الفريق دراسة لحالته، وتمكَّن من استخراج أوراقه الثبوتية والتوصل إلى أسرته، إلا أن المسن رفض العودة للإقامة معهم، وحرر أبناؤه إقرارًا بعدم رغبتهم في تولي رعايته، لتستمر إقامته في دار الرعاية مع متابعة حالته.

وفي الغربية استقبلت سيدتان مسنَّتان في دار رعاية كبار السن بلا مأوى بطنطا، في الشرقية نجح الفريق في إعادة طفل يبلغ 10 سنوات إلى جدِّه بعد دراسة ظروفه الأسرية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي القليوبية تدخل الفريق لدعم أسرة تمر بظروف معيشية صعبة عقب دخول الأم المستشفى، ونسَّق لتوفير مساعدات مالية وغذائية وملابس للأطفال، مع استمرار متابعة الأسرة لحين استقرار الحالة الصحية للأم.

وفي البحيرة جرى التدخل لإنقاذ رجل مريض بلا مأوى يقيم في إحدى مناطق المقابر ويعاني من أمراض مزمنة؛ إذ نُسِّق مع الجهات الصحية ونُقل إلى مستشفى الصدر بدمنهور وحُجز لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي الإسماعيلية تعامل الفريق مع واقعة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاعتداء على عدد من الأطفال داخل "دار الرحمة"؛ إذ فُحصت الواقعة، وجرى الاطمئنان على الأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، كما استُدعي العاملون بالدار إلى النيابة العامة، ويجري التحقيق حاليًا للوقوف على أوجه القصور وتحديد المسؤوليات.

وفي الفيوم تعامل الفريق مع حالة طفلة تبلغ 13 عامًا تعرضت لسوء المعاملة الأسرية واعتادت الهروب من المنزل، وتمكَّن الفريق من التوصل إلى أسرتها وتسليمها إليهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتها.

كما امتدت جهود الفرق المحلية إلى محافظات: الدقهلية، والمنوفية، وقنا، وأسيوط، ودمياط، وكفر الشيخ، وبني سويف، من خلال أعمال الرصد الميداني والاستجابة للبلاغات، والتعامل مع 17 حالة تبيَّن عدم انطباق شروط الالتحاق بدور الرعاية عليها.

وعلى صعيد جهود المتابعة والرقابة، نفَّذ فريق التدخل السريع 7 زيارات لدور الرعاية الاجتماعية في محافظات الإسماعيلية، والشرقية، والجيزة؛ لفحص الشكاوى والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملاحظات التي رُصدت، إلى جانب متابعة الالتزام بضوابط حماية خصوصية الأطفال وعدم السماح بنشر صورهم دون سند قانوني أو تصريح.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار جهود فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بالمحافظات في سرعة الاستجابة للبلاغات، وتكثيف أعمال الرصد الميداني، ومتابعة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الحماية والرعاية اللازمة للحالات التي تستدعي التدخل العاجل.

وللإبلاغ عن حالات الأطفال والكبار بلا مأوى، أو الانتهاكات والمشكلات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، يمكن التواصل عبر واتساب فريق التدخل السريع 01577786753، أو الخط الساخن 16439، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وخط «أبناء مصر» 19828.