أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الالتزام بقواعد المرور وآدابه ليس مجرد التزام قانوني، بل هو واجب شرعي أصيل، يُثاب المسلم على الالتزام به إذا قصد بذلك امتثال أحكام الشرع وحفظ حقوق الآخرين، وأن مخالفة هذه القواعد محرمة شرعًا، ويتعاظم إثمها بقدر ما يترتب عليها من مفاسد وأضرار تهدد أمن المجتمع وسلامة أفراده.

وشددت دار الإفتاء المصرية - بحسب بيان اليوم /السبت/ - أن وجوب الالتزام بقوانين المرور يستند إلى جملة من الثوابت والمقاصد الكبرى التي أرستها الشريعة الإسلامية، وأبرزها مقصد حفظ النفس والمال: فقد جعلت الشريعة الإسلامية حفظ النفوس والأموال من الضرورات الخمس الكبرى، التي جاءت الشرائع السماوية برعايتها وصيانتها، وحذَّر المولى عز وجل من تعريض النفس للهلاك، فقال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29] ، وأيضا طاعة ولي الأمر فيما يحقق المصلحة العامة: فقد وُضعت قوانين المرور لتنظيم حركة السير، وحماية الأرواح والممتلكات، وتحقيق الأمن والسلامة للجميع، ومن ثَمَّ فإن الالتزام بها واجب شرعي؛ امتثالًا لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].

قاعدة منع الضرر وحفظ حق الطريق: وذلك عملًا بالقاعدة النبوية الجامعة: «لا ضَرر ولا ضِرار»، وامتثالًا للهدي النبوي الشريف في إعطاء الطريق حقه، وكفِّ الأذى عن المارة؛ إذ جعل الإسلام إماطة الأذى عن الطريق شُعبة من شُعب الإيمان، ومن ثَمَّ فإن تعريض الآخرين للأذى والخطر بمخالفة قوانين المرور يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.

وتحذِّر دار الإفتاء المصرية من الممارسات المرورية الخطرة، وفي مقدمتها السير عكس الاتجاه، وتجاوز الإشارات الضوئية الحمراء والسرعات المقررة، والقيادة دون رخصة، والقيادة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات، وعدم ربط الأحزمة، والانشغال بالهاتف المحمول أثناء القيادة؛ مؤكدة أن هذه الممارسات من المخالفات التي يشتد إثمها لما تنطوي عليه من استهانة بأرواح الناس وتعريض حياتهم للخطر.

كما أكدت الدار أن استخدام الطريق العام حق مشترك بين الجميع، وأن ممارسة هذا الحق مقيدة باحترام حقوق الآخرين والمحافظة على سلامتهم، وأن الاستهانة بقواعد المرور ليست شأنًا شخصيًّا يتعلق بقائد المركبة وحده، بل هي سلوك قد يهدد حياة الأبرياء، ويحرم الأسر من ذويها، ويُلحق بالمجتمع خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وتنبِّه الدار إلى أن التهاون بقواعد المرور وما ينجم عنه من حوادث وإزهاق للأرواح يُحمِّل المتسبب في ذلك مسؤوليات شرعية وقانونية جسيمة، ويأثم المتسبب متى ثبت تعدِّيه أو تفريطه، فضلًا عما قد يترتب على فعله من وجوب الدية والكفارة، بحسب التكييف الشرعي لكل واقعة، مع وجوب الامتثال للعقوبات والغرامات المقررة قانونًا؛ لما تحققه من الردع وحفظ النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات.

ودعت جميع المؤسسات إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في نشر الثقافة المرورية، وتعزيز الوعي بمخاطر المخالفات، وترسيخ قيم احترام القانون، كما تدعو الأسر إلى تربية النشء على الالتزام بالنظام واحترام حقوق الآخرين، وتؤكد ضرورة تجنُّب كل خطاب يستهين بالمخالفات المرورية أو يبررها أو يشجع على ارتكابها.

وفي ختام بيانها، تُهيب دار الإفتاء المصرية بجميع المواطنين، ولا سيما قائدي المركبات، استشعار رقابة الله تعالى قبل الرقابة المرورية، وجعل الالتزام بقواعد المرور سلوكًا تعبديًّا وحضاريًّا يوميًّا، يعكس ما دعا إليه الإسلام من احترام النظام، وحفظ الأرواح، وصيانة الممتلكات، ورعاية حقوق الآخرين، سائلةً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء، وأن يديم على مجتمعنا روح التحلي بالمسؤولية، وأن يجنبنا جميعًا زوال النعم وفُجاءة النقم وفواجع الأقدار.