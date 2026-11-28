رحب السيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع بأعضاء مؤتمر حزب التجمع في المؤتمر العام التاسع، متوجها بالتحية للضيوف الأعزاء، وهم أصدقاء للحزب يعتز بهم، متقدما بالشكر لممثلي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كمراقبين لأعمال مؤتمرنا العام.

وقال عبد العال خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام التاسع لحزب التجمع إنه لحدث رائع أن نجتمع في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام التاسع، مدعومين بهذه القامات السياسية والحقوقية، ليشاركونا حلمنا وإيماننا الراسخ بقيم الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة الإنسانية، من أجل وطن حر وديمقراطي، يتسع لكل أبنائه بلا تمييز، وداخل دولتنا المصرية بحدودها التاريخية .

وتابع رئيس حزب التجمع: إن مؤتمرنا التاسع، ليس مجرد لقاء تنظيمي، أو بداية لمرحلة جديدة في مسيرة حزبنا، والتي بدأها الآباء المؤسسون قبل خمسين عاماً، بل هو لتجديد العهد لشعبنا، باستمرار انحيازنا لحقوق الأغلبية من شعبنا والمتمثلة في عمال وفلاحين مصر، والفئات الوسطى من مهنيين وصناع وحرفيين وأصحاب المعاشات.

وقال: ونؤكد على ما تعلمناه من قادتنا المؤسسين، وأثبتت الممارسة صحته، وفي حضور ضيوفنا الكرام والسادة الإعلاميين: أن اليسار ليس مجرد أفكار أو شعارات أو حالة ثقافية تُبشر بمجتمع آخر أكثر عدالة ومساواة، بل هو انحياز وممارسة نضالية يومية بين الجماهير المنظمة في نقاباتها المهنية والعمالية، والاتحادات والجمعيات وكافة المنظمات الجماهيرية، من أجل حق المصريين في مجتمع العدالة وتكافؤ الفرص، وفي ظل دولة قوية، تحترم الحقوق والحريات، وتصون كرامة الإنسان في ظل القانون، وفي ظل مؤسسات دولة تتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامها.

واستطرد: زملائي الأعزاء، أثق أن حوارنا اليوم حول الوثائق المطروحة عليكم للحوار، تحتمل الحد الأقصى من الاختلاف، وفقاً لخبراتنا المتنوعة والمتعددة، وهذا هو بالضبط مصدر قوة حزبنا ووحدتنا التنظيمية، رغم نقد الرؤى السياسية وخبرات الممارسة النضالية، وبالتالي سوف تُشكل القرارات التي سوف تصدر عن المؤتمر، رؤية نضالية جديدة، أكثر فاعلية وقرباً من الناس وقضاياهم.

وتابع: إننا نجتمع اليوم في ظل تحديات كبيرة تواجه وطننا وشعبنا، وتضعنا جميعاً أمام مسئوليتنا الوطنية، وضرورة التمسك بدورنا في الدفاع عن حق المواطن في حياة كريمة، والحق في العمل والأجر المناسب، وحقه في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وقال: وحزب التجمع على مدى مسيرته النضالية، يؤمن بأن قوة أي تيار أو حزب سياسي لا تقاس فقط بعدد أعضائه، أو بقدرته على إنتاج الأفكار والدفاع عنها، وإنما أيضاً بقدرته على التواصل مع الآخرين، ومد جسور الحوار وصولاً للتنسيق والعمل المشترك.

وأكد على أهمية التنسيق مع كافة القوى السياسية الوطنية، وذلك على قاعدة العمل المشترك فيما نتفق عليه، دون التخلي عن استقلالية مواقفنا، أو تجاهل ما قد نختلف حوله، لأننا لن نتطابق في كل شيء، وهذا أمر غير مطلوب لكي نتعاون وننسق بشأن التحديات المشتركة التي تواجهنا أو تواجه الوطن ، مشيرا إلى إن المشترك من أهداف بين القوى الوطنية، يصلح لانطلاق عمل جاد، يحترم التعددية والتمايز، ويُعلي من قيمة الحوار وحق الاختلاف، وهذا هو الطريق المشترك من أجل تحقيق مصالح الشعب والوطن.

وأضاف: وهنا، أؤكد على أن الحفاظ على سلامة الدولة المصرية‘ وحماية حدودها الجغرافية، وسيادتها واستقلال قرارها الوطني، هي مسئولية وطنية لا تقبل الخلاف أو التهاون وتتجاوز الخلافات السياسية ، مؤكدا أن مواجهة الفكر الإرهابي، وكافة الأفكار التي تحض على الكراهية والعنف، هو واجب وطني لا يقتصر على مؤسسات الدولة وحدها، بل هو مسؤولية ذات طابع فكري وسياسي لكل مكونات المجتمع، من خلال نشر قيم التنوير والتسامح وقبول الآخر، واحترام الخصوصية، والتمسك بدولة القانون والمواطنة.

وقال: ونحن كحزب يساري بدأ ومنذ نشأته، نضاله الوطني وفي حضن شعبنا العظيم، بالتأكيد على أن التصدي للتطرف والإرهاب، لا تكون فقط بالمواجهة الأمنية، فالإرهاب يبدأ فكرة ... كما قال المفكر العظيم وقائدنا الدكتور رفعت السعيد، وأيضاً علمنا زعيم ومؤسس حزبنا خالد محي الدين، أن مواجهة التطرف يبدأ بمواجهة الظروف والأفكار التي تُغذيه، وبتوسيع المشاركة السياسية وحماية الحريات العامة، وإتاحة الفرص المتكافئة بين المواطنين، وتدعيم العدالة الاجتماعية بين الشباب.

