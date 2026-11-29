أكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، أن نقص العمالة الفنية الماهرة يمثل أحد أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه صناعة الذهب والمجوهرات في مصر، محذرة من أن استمرار الفجوة بين احتياجات المصانع من الكوادر المتخصصة ومخرجات منظومة التعليم والتدريب قد ينعكس سلبا على مستقبل الصناعة وقدرتها على التوسع ومواكبة التطورات التكنولوجية والمنافسة في الأسواق العالمية.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الذهب والمجوهرات تعتمد بصورة أساسية على المهارة البشرية والخبرات الفنية المتراكمة، ولا يقتصر العمل بها على توافر المعدات وخطوط الإنتاج الحديثة، بل يحتاج إلى حرفيين يمتلكون مهارات دقيقة في التصميم والتشكيل والتصنيع والتشطيب، وهي خبرات يستغرق اكتسابها سنوات من التدريب والممارسة العملية.

وأضاف أن خطورة الأزمة لا تتوقف عند تأثيرها الحالي على قدرة المصانع على تلبية احتياجات الإنتاج، وإنما تمتد إلى مستقبل الصناعة نفسها، في ظل تراجع أعداد الكوادر القادرة على نقل الخبرات المهنية من جيل إلى آخر، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان بعض المهارات الحرفية المتخصصة التي تمثل أحد أهم عناصر تميز المشغولات الذهبية المصرية.

وأوضح واصف أن استمرار نقص العمالة المدربة قد يرفع تكلفة الإنتاج، ويحد من قدرة المصانع والورش على التوسع وإضافة طاقات إنتاجية جديدة، فضلا عن تأثيره على سرعة تنفيذ الطلبيات والالتزام بمواعيد التسليم، وهو ما ينعكس في النهاية على تنافسية المنتج المصري، خاصة مع تنامي المنافسة الدولية في صناعة المجوهرات.

وأكد أن الشعبة تولي ملف إعداد الكوادر الفنية اهتماما كبيرا، وتعمل على ربط احتياجات الصناعة بمنظومة التعليم والتدريب، بما يضمن إعداد أجيال جديدة تمتلك المهارات العلمية والعملية والتكنولوجية المطلوبة للعمل داخل المصانع.

وأشار إلى أن من أبرز التحركات في هذا الإطار دعم إطلاق برنامج «فنون الحلي والمجوهرات» بكلية التربية الفنية بجامعة العاصمة، والذي حصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات، بهدف إعداد خريجين متخصصين في تصميم وتصنيع الحلي والمجوهرات، وربط الدراسة الأكاديمية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأضاف أن الشعبة تستهدف الاستفادة من خريجي البرنامج من خلال توفير فرص عمل لهم داخل مصانع وشركات إنتاج المشغولات الذهبية، بما يحقق التكامل بين المؤسسات التعليمية والقطاع الصناعي، ويحول العملية التعليمية إلى مسار حقيقي لإعداد كوادر قادرة على العمل والإنتاج فور التخرج.

وشدد واصف على أهمية التوسع في التدريب العملي داخل المصانع، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعامل المباشر مع مراحل التصنيع المختلفة، إلى جانب تطوير المناهج بما يتماشى مع التقنيات الحديثة في تصميم وإنتاج المشغولات الذهبية، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الرقمية في التصميم والتصنيع.

ولفت إلى أن مواجهة الأزمة تتطلب أيضا تعاونا مستمرا بين الشعبة والمصانع والمؤسسات التعليمية والجهات المعنية بالتدريب المهني، لوضع تصور واضح للاحتياجات الفعلية من التخصصات الفنية، وتحديد المهارات التي تحتاجها الصناعة خلال السنوات المقبلة.

وشدد رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة على أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن الاستثمار في المصانع والآلات والتكنولوجيا، وأن امتلاك مصر قاعدة من العمالة الفنية الماهرة يمثل شرطا أساسيا لتحويل إمكانات صناعة الذهب والمجوهرات إلى قوة إنتاجية وتصديرية حقيقية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير المشغولات الذهبية.