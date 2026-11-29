يشارك الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في عدد من الفعاليات واللقاءات الدولية بكلٍّ من سنغافورة وماليزيا، في إطار حرص دار الإفتاء المصرية على تعزيز حضورها العلمي والإفتائي في المحافل الدولية، وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الدينية والأكاديمية في مختلف دول العالم، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب، ويدعم جهود التواصل العلمي والحوار المؤسسي حول القضايا الفكرية والفقهية المعاصرة، ويعكس مكانة مصر ودورها في خدمة العلوم الشرعية وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال.

مفتي الجمهورية يعزز الحضور العلمي والإفتائي المصري ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون المؤسسي

وتتضمن مشاركة فضيلته في سنغافورة حضور حفل إطلاق جامعة سنغافورة للدراسات الإسلامية، والمشاركة في اجتماع اللجنة الاستشارية للجامعة، الذي يتيح بحث عدد من الموضوعات المرتبطة برؤيتها الأكاديمية وتوجهاتها العلمية، إلى جانب عقد لقاءات رسمية مع عدد من القيادات الدينية والرسمية، من بينها مفتي سنغافورة ورئيس الوزراء، فضلًا عن توقيع مذكرات تفاهم للتعاون مع عدد من المؤسسات والجامعات، من بينها دار الإفتاء المصرية وجامعة القرويين والجامعة الأردنية، بما يفتح مجالات أوسع للتعاون في الجوانب العلمية والبحثية والتدريبية، ويعزز تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما يشارك فضيلة مفتي الجمهورية في فعاليات المؤتمر الدولي السابع والعشرين لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في ماليزيا، والتي تمثل محطة مهمة للإسهام في النقاشات العلمية المتخصصة، وتبادل الرؤى والخبرات مع نخبة من العلماء والباحثين والفقهاء المشاركين في أعمال المؤتمر.

وتأتي مشاركة فضيلة المفتي في هذين المحفلين الدوليين امتدادًا للدور الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في دعم التعاون العلمي والمؤسسي مع دور الإفتاء والهيئات الدينية والجامعات حول العالم، وتعزيز حضورها في مناقشة القضايا الفقهية والفكرية المستجدة، وتقديم الرؤية الشرعية المنضبطة التي تجمع بين أصالة المرجعية ومراعاة واقع الناس ومتغيرات العصر، بما يسهم في ترسيخ جسور التواصل بين المؤسسات العلمية، وتبادل الخبرات، وتعزيز العمل المشترك في خدمة قضايا المسلمين.