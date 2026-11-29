تُنظّم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، البرنامج الخامس لبناء القدرات لمستخدمي مركز منظمة التعاون الإسلامي لذكاء الأعمال (OBIC) وذلك خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2026 في القاهرة بجمهورية مصر العربية.‏

ويُعقد البرنامج تحت شعار «تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الشراكات الاستراتيجية والتمويل والمعلومات الائتمانية والتأمين»، في إطار جهود المؤسسة المتواصلة لتعزيز القدرات المؤسسية ودعم اتخاذ قرارات مستنيرة في مجالي التجارة والاستثمار في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وبرعاية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، والبنك الإسلامي للتنمية ‎(IsDB)‎، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا ‎(BADEA)‎، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ‎(Afreximbank)‎، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة ‎(ICDT)‎، والغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية ‎(ICCD)‎، والشركة القابضة للغرفة الإسلامية المحدودة ‎ (ICCD Holding Limited)‎ ‎، يُسلّط البرنامج الضوء على دور المعلومات الائتمانية وذكاء الأعمال والتعاون المؤسسي والشراكات في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

ويجمع البرنامج في القاهرة ممثلين عن المؤسسات الشريكة والمؤسسات المالية ومزوّدي المعلومات الائتمانية ومجتمع الأعمال لتعزيز تبادل المعرفة والتعاون.‏ كما يُسلّط الضوء على أهمية توافر معلومات موثوقة عن الأعمال، وتيسير الوصول إلى التمويل، والحد من المخاطر، في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تطوير قدراتها واغتنام فرص النمو والتوسّع عبر الحدود.‏

واستنادًا إلى ما حقّقته الدورات السابقة، يعزّز البرنامج دور المركز في دعم تطوير منظومات إعداد التقارير الائتمانية، والارتقاء بالبنية التحتية لذكاء الأعمال، وتعزيز القدرات المؤسسية.‏ وتُسهم هذه الجهود في سدّ الفجوات المعلوماتية التي قد تعوق التجارة والاستثمار فضلًا عن تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.‏

وقال الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: «تُعدّ المعلومات الموثوقة عن الأعمال والشراكات المؤسسية المتينة أساسًا لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة بفاعلية أكبر في التجارة الدولية.‏ ومن خلال مركز منظمة التعاون الإسلامي لذكاء الأعمال، تعمل المؤسسة على تعزيز المعارف والقدرات اللازمة لتمكين المؤسسات من تقديم دعم أكثر فاعلية لهذه الشركات، وتقييم المخاطر، وتيسير الاستثمار.‏ ويأتي برنامج القاهرة ترسيخًا لهذا الالتزام من خلال تبادل الخبرات والتجارب العملية بما يدعم نمو الأعمال في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي».‏