تداولت عملة "بيتكوين" قرب مستوى 59 ألف دولار، اليوم الأحد، في ظل تصاعد الخسائر غير المحققة لدى حائزيها، ما أثار تساؤلات بشأن اقتراب العملة المشفرة الأكبر عالميا من قاع السوق، وسط مؤشرات على استمرار الضغوط الهبوطية خلال الفترة المقبلة.

وأثرت عمليات البيع المؤسسية المستمرة وتزايد التوقعات بتشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سلبا على معنويات المستثمرين، الذين يتعاملون بحذر مع اقتراب شهر ديسمبر، في ظل تراجع شهية المخاطرة في أسواق الأصول الرقمية.

وبحسب بيانات منصة "كوين ماركت كاب"، سجلت "بيتكوين" 59 ألفا و486.10 دولار، منخفضة بنسبة 0.42% خلال التداولات.

وأظهرت بيانات منصة "كريبتو كوانت" أن نحو 11.1 مليون وحدة من "بيتكوين" محتفظ بها حاليا بخسارة، مقابل نحو 9 ملايين وحدة تحقق أرباحا، وفقا لتقديرات المحلل "داركفوست"، وهو مستوى يتجاوز ما سُجل خلال سوق الهبوط في عام 2022.

وتعني هذه الأرقام أن نحو 55% من المعروض القابل للقياس من العملة يجري تداوله دون مستويات التكلفة، مع الأخذ في الاعتبار العملات غير النشطة وتلك التي يُحتمل فقدانها.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات منصة "كوين جلاس" أن حجم حيازات "بيتكوين" التي تحقق خسائر بلغ ذروته عند 11.42 مليون وحدة في 20 نوفمبر 2024، مقارنة بنحو 10.6 مليون وحدة خلال نوفمبر 2022.

كما كشفت بيانات شركة "جلاس نود" عن تراجع نسبة المعروض من "بيتكوين" المحتفظ به في مراكز رابحة إلى 47.3%، مقابل 54.2% قبل أسبوع واحد، في مؤشر على اتساع نطاق الخسائر بين المستثمرين.

وحذر تقرير بحثي صادر عن شركة "21 شيرز" من أن متوسط تكلفة حيازة "بيتكوين" على السلسلة يقترب من 53 ألف دولار، مشيرا إلى أن استمرار تراجع السعر دون هذا المستوى قد يفتح المجال لمزيد من الخسائر باتجاه 48 ألفا و500 دولار.

وعلى صعيد توقعات الأسواق، أظهرت بيانات منصة "بولي ماركت" أن المتداولين يمنحون العملة احتمالا بنسبة 57% للهبوط إلى 55 ألف دولار قبل نهاية العام، و34% للتراجع إلى مستوى 50 ألف دولار.

وفي المقابل، لا تتجاوز احتمالات تعافي العملة إلى 90 ألف دولار قبل عام 2027 نسبة 3%، وفقا لتقديرات المتداولين على المنصة، بما يعكس استمرار النظرة الحذرة تجاه آفاق سوق العملات المشفرة.

وفي سياق متصل، أعلنت منصة "بينانس" عزمها نقل 7500 وحدة من "بيتكوين" من صندوق الاحتياطي الطارئ إلى خزائنها المؤسسية، على أن تستبدل هذه الحيازات بمبلغ 500 مليون دولار من العملة المستقرة "يو إس دي سي".

وأكدت المنصة أن الخطوة تمثل إعادة توزيع داخلية للاحتياطيات، وليست عملية بيع للعملات في السوق، موضحة أنها تأتي في إطار متطلبات تنظيمية والحفاظ على استقرار الاحتياطيات.

وعلى صعيد أداء العملات المشفرة الأخرى، تراجعت أسعار معظم العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث انخفضت "إيثريوم"، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.39% إلى 1651.21 دولار، كما تراجعت "إكس آر بي" بنسبة 1.25% إلى 0.93 دولار.

وهبطت "سولانا" بنسبة 0.85% إلى 70.85 دولار، فيما سجلت "بي إن بي" تراجعا طفيفا بنسبة 0.02% إلى 552.19 دولار، وانخفضت "كاردانو" بنسبة 1.43% إلى 0.14 دولار، بينما تراجعت "دوجكوين" بنسبة 0.77%.

وفي سوق العملات المشفرة المرتبطة بالميمات، استقرت عملة "ترامب" خلال التعاملات، في حين انخفضت "شيبا إينو" بنسبة 1.39%.