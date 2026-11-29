تواجه إدارة نادي الزمالك تحديًا جديدًا قبل المواجهة المرتقبة أمام مولودية الجزائر، في ظل أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم والتي ألقت بظلالها على الأجواء داخل القلعة البيضاء وسط محاولات إدارية لاحتواء حالة الغضب والحفاظ على استقرار غرفة الملابس خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

وتتصدّر الأزمة المشهد داخل الزمالك بعد ما كشف طارق يحيى نجم الفريق السابق، عن تفاصيل صعبة تتعلق بالظروف المالية التي يعيشها اللاعبون مؤكدا أن معاناتهم أصبحت كبيرة رغم استمرارهم في بذل أقصى جهد داخل الملعب من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق النتائج الإيجابية.

طارق يحيى يكشف تفاصيل معاناة لاعبي الزمالك

وقال طارق يحيى، خلال حواره مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج «ملعب أون» المذاع عبر قناة أون سبورت إن جماهير الزمالك تشعر باللاعبين أكثر من أي طرف آخر، وتدرك حجم الظروف الصعبة التي يمرون بها، مشيرًا إلى أن الفريق يحتاج إلى مساندة جماهيره خلال هذه الفترة.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن بعض اللاعبين وصلوا إلى مرحلة صعبة بسبب الأزمات المالية لدرجة اضطرار بعضهم إلى بيع سياراتهم، ورغم ذلك يواصلون خوض المباريات والقتال داخل الملعب من أجل إسعاد الجماهير.

وأضاف أن لاعبي الزمالك لم يحصلوا على مكافآت آخر 14 مباراة إلى جانب وجود مستحقات مالية متبقية لهم من الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة يواجه صعوبات كبيرة في التعامل مع هذه الملفات.

إشادة بجماهير الزمالك وموقف جماهير الأفريقي

وحرص طارق يحيى على توجيه التحية لجماهير الزمالك مشيدا بموقفها الداعم للاعبين واللافتات التي رفعتها تضامنا مع ضحايا حادث الوراق كما وجه الشكر إلى جماهير النادي الأفريقي التونسي على موقفها الإنساني ومشاركتها في دعم المصابين من خلال التبرع بالدم.

وأكد أن جماهير الزمالك تمثل عنصرا أساسيا في مسيرة الفريق وأن مساندتها للاعبين تمنحهم دافعا إضافيا في ظل الظروف الحالية.

وفي الوقت نفسه، أشار يحيى إلى أن طموحات الجماهير تتطلب توافر الإمكانات الفنية المناسبة معتبرا أن مستوى الأداء المنتظر لا يمكن فصله عن جودة العناصر المتاحة وضرورة تدعيم الفريق بعناصر جديدة.

الزمالك يستعد لمواجهة مولودية الجزائر

وعلى الصعيد الفني، يستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر في التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد علي عمار بالعاصمة الجزائرية ضمن منافسات دور المجموعات في لقاء يطمح خلاله الفريق الأبيض إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وكان الزمالك قد افتتح مشواره في المجموعة الثانية بمواجهة النادي الأفريقي التونسي على استاد القاهرة الدولي فيما تضم المجموعة أيضًا فريق يانج أفريكانز التنزاني، لتصبح كل نقطة ذات أهمية كبيرة في حسابات التأهل.

ويعمل معتمد جمال، المدير الفني للفريق، على تجهيز لاعبيه بالشكل الأمثل للمواجهة المرتقبة في ظل أهمية الخروج بنتيجة إيجابية من الجزائر، ومواصلة المنافسة على صدارة المجموعة.

انتصار الجونة يمنح الزمالك دفعة قبل التحدي الأفريقي

وكان الزمالك قد حقق الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز ليرفع رصيده إلى 22 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب قبل تحويل تركيزه إلى مشواره الأفريقي.

وتبقى أزمة المستحقات أحد أبرز الملفات التي تنتظر الحسم داخل القلعة البيضاء في وقت يحتاج فيه الفريق إلى توفير أجواء مستقرة تساعد اللاعبين على التركيز في المباريات خاصة أن مواجهة مولودية الجزائر تمثل اختبارًا مهمًا لطموحات الزمالك في البطولة القارية.