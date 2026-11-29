قالت صحيفة فايناشيال تايمز" إن شركات الصيد المحلية البريطانية تلقت ضربة قوية بعد أن خابت آمالها إثر استحواذ مليارديرة هولندية على كل حصة إنجلترا تقريباً من أسماك "الماكريل" و"الرنجة"، وهي مكاسب إضافية تحققت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وأشارت إلى أن حكومة المحافظين بقيادة ريشي سوناك، كانت قد صرحت في عام 2024 بأن حقوق الصيد الإضافية، التي حصلت عليها المملكة المتحدة، ستتيح للصيادين المحليين "جني ثمار حرياتنا بعد "بريكست".

بيد أن أكثر من 99 % من الحصص الإضافية لصيد "الماكريل" و"الرنجة"، التي وزعت بموجب برنامج حكومي في عام 2025، ذهب حق استغلالها إلى سفن تعود ملكيتها النهائية للمليارديرة الهولندية، أنيركي فروليك.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على توجهات الحكومة، قوله: "نحن أمام وضع غريب للغاية؛ فالمملكة المتحدة تمتلك كل هذه الحصص الإضافية، ثم تقوم بمنحها للغير ببساطة"، مضيفاً "لقد استُحدثت آلية جديدة، لكن النتيجة كانت منح هذه الحصص للأطراف ذاتها التي كانت تسيطر عليها سابقاً".

وعادت إلى استعراض أصل القضية مبينة أن "ملف الصيد" كان قد تحول إلى قضية رمزية محورية خلال حملة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت" في عام 2016.

فقد زعم اللورد مايكل جوف، أحد أبرز الداعمين للخروج، أن سياسات الاتحاد الأوروبي في قطاع الصيد دفعت بشركة معالجة الأسماك، التي كان يملكها والده، إلى "حافة الإفلاس"، وهو ادعاء نفاه والده لاحقاً.

وفي اتفاقية "بريكست"، التي أُبرمت مع بروكسل عام 2020، نجحت المملكة المتحدة في تأمين حقوق أكبر لصيد أسماك "الماكريل" و"الرنجة".. وذهبت الحصة الأكبر إلى اسكتلندا، حيث تُسجَّل معظم سفن صيد "الماكريل" و"الرنجة" التابعة للمملكة المتحدة.

ولم يكن هناك سوى عدد قليل من السفن العاملة المملوكة لبريطانيين ممن استوفوا الشروط الواقعية للتقدم بطلب للحصول على حصة إنجلترا، التي بلغت في العام الماضي أكثر من 9 آلاف و500 طن، بقيمة تقديرية عند البيع الأولي تصل إلى 16 مليون جنيه إسترليني.

ومُنحت ثلاثة أرباع حصص الصيد لعامي 2025 و2026 إلى "منظمة منتجي الأسماك في هامبرسايد"، وحسبما ورد بحسابات الشركة، فإن قواربها "فرانك بونيفاس"، و"ويرون 5"، و"نورثرن جوي"، جميعها مملوكة لشركات تعود ملكيتها الأخيرة إلى شركة المليارديرة الهولندية، فروليك.

وقال ستيوارت هاربر، المدير التنفيذي السابق لقطاع صيد الأسماك في هامبرسايد: "لم يرغب أحد آخر في الحصول على الحصة، ولم يكن لدى أي شركة أخرى السفن اللازمة لصيدها".

وأضاف: "أنت بحاجة إلى سفن كبيرة، وشباك خاصة جداً، وأساليب معالجة خاصة جداً، وسوق خاص جداً".

وأشارت الصحيفة إلى أنه في البداية، فازت الشركات الصغيرة بربع الحصص، لكن حصتها انكمشت إلى أقل من 1 % في عام 2025، بعد تعديلها وفقاً للكميات الفعلية التي تم اصطيادها.

من جانبه، دافع المدير الإداري لشركة "نورث أتلانتيك فيشينج" المشغلة لسفينة الصيد "فرانك بونيفاس"، فيل هاسلام، عن المِلكية الهولندية، مشيراً إلى أن سفنها توظف طاقماً بريطانياً.

وقال: "لا أرى أي مشكلة في ذلك.. الأمر أشبه بقولك، مثلاً، إن جميع منافع وعوائد وجود مرآب تابع لـ"فولكس فاجن" في مدينتي، تذهب إلى ألمانيا".

مع ذلك، أكد أن معظم حصيلة صيد الشركة يتم إنزاله في هولندا، إذ أن محاولة إنزال الأسماك في الموانئ البريطانية انطوت على "صعوبات تشغيلية كبيرة" و"تكاليف إضافية باهظة".

وبينت أرقام نشرتها "هيئة إدارة الشؤون البحرية"، بناءً على طلب حرية المعلومات الذي اطلعت عليه "فايننشال تايمز"، أنه فقد تم إنزال أكثر من ثلاثة أرباع سمك "الماكريل" و"الرنجة، الذي تم صيده باستخدام الحصة الإضافية، التي مُنحت لإنجلترا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2025، في موانئ أجنبية.

في عام 1880، تأسست شركة "كورنيليس فروليك"، وهي إمبراطورية عائلية في قطاع الصيد ترأسها حالياً المليارديرة الهولندية، فروليك .. وتمتد عملياتها اليوم عبر أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث بلغت مبيعاتها السنوية 509 ملايين يورو في عام 2025.

وتطرقت "فاينانشيال تايمز" إلى قضية تركز حقوق الصيد في أيدي عدد قليل من الشركات الكبرى، التي لطالما أثارها النشطاء والمدافعين عن حقوق شركات الصيد الصغيرة.

ويرى الخبير الاقتصادي المتخصص في قطاع الصيد، جريفين كاربنتر، أن استمرار هيمنة شركات الصيد القائمة "يؤكد المخاوف من عدم حدوث تغيير جذري حقيقي في هذا القطاع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وسلطت أرقام الهيئة المعنية بقطاع المأكولات البحرية في المملكة المتحدة "سي فيش" الضوء على انخفاض عدد سفن الصيد النشطة في بريطانيا منذ استفتاء عام 2016 بنسبة الخُمس، بينما تراجعت فرص العمل بنحو الثلث.

كما تعرض سمك "الماكريل"، الذي يعرف في بعض البلدان باسم "الإسقمري"، للصيد المفرط في شمال شرق المحيط الأطلسي، ما أدى إلى تراجع مخزونه بنسبة ثلاثة أرباع خلال العقد الماضي.. وقد فقد هذا النوع من الأسماك شهادة الاستدامة الخاصة به، ما دفع سلاسل المتاجر الكبرى إلى التحول نحو أنواع أخرى، يجري استيراد غالبيتها من تشيلي.

من جانبها، أوضحت وزارة البيئة أن آلية تقديم طلبات "الحصص" (الكوتا)، وهي العملية المتبعة لتخصيص جزء من حصص الصيد الإضافية في إنجلترا، تأخذ في الاعتبار "المنافع البيئية والاجتماعية والاقتصادية".

وأضافت الوزارة: "يجب على السفن التي تحصل على حصص صيد أن تستوفي متطلبات ’الرابط الاقتصادي‘، ما يضمن أن تساهم أنشطة الصيد في دعم الوظائف، والشركات، والموانئ في جميع أنحاء المملكة المتحدة. كما أننا نواصل مراجعة هذا النظام بصفة دورية".