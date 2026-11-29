كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن حصيلة جهودها في مجال التلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي للماشية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، حيث بلغ عدد إناث الأبقار والجاموس التي خضعت للتلقيح الاصطناعي مليونًا و96 ألفًا و61 رأسًا، في إطار خطة الدولة لتحسين السلالات ورفع إنتاجية الثروة الحيوانية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، بالتوسع في إتاحة خدمات التلقيح الاصطناعي للمربين وتطوير المراكز المتخصصة، بما يسهم في تحسين الصفات الوراثية للقطعان ودعم صغار المربين.



وقال الدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن أعمال التلقيح الاصطناعي خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر 2026 شملت 930,163 رأسًا من الأبقار و165,898 رأسًا من الجاموس، فيما سجّل التقرير 579,545 نتيجة إيجابية للحمل بعد التلقيح، منها 495,477 في الأبقار و84,068 في الجاموس.

وأشار «سعد» إلى أن مراكز التلقيح الاصطناعي بالعباسية وبني سويف وطهطا والعامرية وسخا أنتجت خلال الفترة نفسها 736,277 قصيبة من السائل المنوي المجمد، منها 554,341 قصيبة للأبقار و181,936 قصيبة للجاموس، فيما بلغ إجمالي ما جرى توزيعه وبيعه 715,301 قصيبة. وتضم المراكز الخمسة 105 طلائق مخصصة لإنتاج الجرعات، منها 70 من الأبقار و35 من الجاموس.

إتاحة جرعات التلقيح من سلالات متنوعة

وأكد رئيس الهيئة أن تطوير المراكز وإتاحة جرعات التلقيح من سلالات متنوعة يدعمان برامج التحسين الوراثي، ويسهمان في رفع إنتاجية القطعان من الألبان واللحوم وتحسين العائد للمربين.