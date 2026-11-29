أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، نجاح المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بفرع جمصة بمحافظة الدقهلية في اجتياز زيارة التقييم الدورية التي أجراها فريق المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، وذلك لتجديد اعتماده الدولي وفقاً للمواصفة القياسية العالمية (ISO/IEC 17025:2017).

ويأتي هذا التوجه لاجتياز التقييمات الدورية تنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

من جانبها، أشادت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، بجهود الباحثين والعاملين بفرع جمصة، مؤكدة أن اجتياز هذا التقييم وتوسيع نطاق الاختبارات المعتمدة يمثلان إضافة قوية لمنظومة الرقابة البيطرية في محافظة الدقهلية ومنطقة الدلتا.

وأضافت مدير المعهد أن هذا الإنجاز يرسخ الثقة في سلامة وجودة المنتجات الداجنة والأعلاف، ويساهم بشكل مباشر في حماية الثروة الداجنة من الأمراض الوبائية ودعم الاقتصاد الزراعي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الوزارة لحماية صحة المستهلك.

يُذكر أن معمل جمصة حصل على الاعتماد الأول في عام 2019، مما يعكس استمرارية جودة ودقة نتائجه. وشهد التقييم الحالي توسعاً نوعياً بإضافة اختبار جديد ليصل إجمالي الاختبارات المعتمدة إلى 6 اختبارات تشمل فحوصات الدواجن ومنتجاتها والأعلاف والمسحات البيئية، وتتمثل هذه الاختبارات في: الكشف العام عن فيروسات إنفلونزا الطيور وعترتي (H5) و(H9) باستخدام تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل اللحظي (Real Time PCR)، والعد البكتيري الكلي (عند درجة حرارة 30 مئوية)، وعد المجموعة القولونية (Coliforms)، بالإضافة إلى الكشف وعزل ميكروب السالمونيلا