أكد السفير ناجي الناجي، القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، أن مصر تؤدي دوراً محورياً وتاريخياً في دعم القضية الفلسطينية، مشيداً بجهودها المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من خلال اتصالات مكثفة وتنسيق متواصل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.

وأوضح الناجي أن الموقف المصري الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى يعكس ثوابت القاهرة الداعمة للحقوق المشروعة للفلسطينيين، وحرصها على الحفاظ على وجودهم على أرضهم.

وأشار إلى أن الدور المحوري الذي قامت به مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في التصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين يحظى بتقدير كبير من الشعب الفلسطيني وقيادته، مؤكداً أن الموقف المصري الحاسم أسهم في مواجهة مخططات التهجير والحفاظ على حق الفلسطينيين في البقاء بأرضهم.

دعم القضية الفلسطينية

وشدد على أهمية استمرار الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، والعمل على وقف التصعيد وحماية الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى تحقيق تطلعاته المشروعة.