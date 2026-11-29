أكد السفير ناجي الناجي، القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة تحويل المواقف والتصريحات الدولية إلى خطوات عملية على أرض الواقع لوقف الانتهاكات وحماية الشعب الفلسطيني.

وأشار الناجي إلى أن إجراءات الاحتلال واعتداءاته المستمرة في الضفة الغربية لا مبرر لها، محذراً من تداعيات استمرار التصعيد على الأوضاع الإنسانية والأمنية في الأراضي الفلسطينية.

ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وشدد على أن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل أولوية مطلقة، في ظل الاحتياجات المتزايدة للسكان، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان وصول الإغاثة إلى مستحقيها دون عوائق.