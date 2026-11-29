لا تقتصر المنافسة في موسم دراما رمضان 2027 على صراع النجوم والأعمال الدرامية على جذب انتباه الجمهور وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، بل تمتد إلى داخل العائلات الفنية نفسها، حيث يشهد الموسم مواجهات من نوع خاص تجمع بين الأزواج والزوجات، وكذلك الأشقاء.

وفي مقدمتها مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، إلى جانب الشقيقين أحمد فهمي وكريم فهمي، وكذلك هشام ماجد وشقيقه محمود ماجد.

أحمد وكريم فهمي

وتأتي المواجهة بين الشقيقين أحمد فهمي وكريم فهمي في مقدمة المنافسات العائلية المنتظرة، حيث يشارك الاثنان في الموسم الرمضاني المقبل بعملين مختلفين، بينما تختلف طبيعة كل تجربة على مستوى القصة والمعالجة الدرامية.

ويعود أحمد فهمي إلى المنافسة الرمضانية من خلال مسلسل «نجم الموسم»، الذي يقدم فيه جرعة كوميدية جديدة على مدار 15 حلقة، بمشاركة ياسمين رئيس وأحمد رمزي، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف.

ويحمل العمل توقيع ورشة «Exi» بقيادة أحمد فهمي، بمشاركة ضياء محمد في الكتابة، فيما يتولى الإخراج حسين المنباوي، وتنتجه شركة سينرجي.

بينما يخوض كريم فهمي تجربة مختلفة من خلال مسلسل «اعتراف»، الذي يجمع فيه بين البطولة والتأليف، إذ يشارك في كتابة العمل الذي ينتمي إلى الدراما الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، ويخرجه محمد الخبيري.

ويشارك كريم فهمي في بطولة المسلسل كل من درة وجميلة عوض ومحمود ياسين جونيور، ليقدم الشقيقان تجربتين متباينتين، تجمعهما المنافسة الرمضانية وتفصلهما طبيعة الأدوار والحكايات.

هشام ماجد وشقيقه محمود

كما يدخل الشقيقان هشام ماجد ومحمود ماجد دائرة السباق الرمضاني، في مواجهة أخرى تحمل طابعا كوميديا، حيث يستعد هشام ماجد للعودة إلى جمهوره من خلال مسلسل «17 متر»، الذي بدأ تصويره منتصف نوفمبر الجاري، ويقدم خلاله تجربة كوميدية جديدة تمتد إلى 15 حلقة.

مي عمر ومحمد سامي

ويشهد الموسم المقبل مواجهة فنية لافتة بين مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، بعدما قرر كل منهما خوض السباق من خلال تجارب مختلفة، تحمل رهانات خاصة، خاصة مع اتجاه محمد سامي إلى الظهور أمام الكاميرا لأول مرة في بطولة درامية.

وتخوض مي عمر المنافسة بمسلسلها الجديد «حليمة جبران»، الذي تراهن من خلاله على مناقشة قضايا المرأة في إطار درامي مشوق، بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين، من بينهم إنجي المقدم، وبيومي فؤاد، ومحمد حاتم، وبسنت شوقي، وحازم إيهاب، ومحمد رياض، ونشوى مصطفى، وهاني عادل، ومصطفى عماد، وأحمد بهاء، وعلاء مرسي، وعارفة عبد الرسول، وئام مجدي، وعماد رشاد، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة.

وعلى الجانب الآخر، يفاجئ محمد سامي الجمهور بخوض أولى تجاربه في البطولة التمثيلية من خلال مسلسل «قلب شمس»، الذي يقف فيه أمام الفنانة يسرا، ويتولى تأليفه وإخراجه أيضا، في خطوة جديدة بمشواره الفني.

ولا يكتفي محمد سامي بهذه التجربة، بل يوسع حضوره في الموسم المقبل من خلال إخراج مسلسل «تمكين»، بطولة عمرو سعد وياسمين صبري، إلى جانب ظهوره ضيف شرف في مسلسل «عشماوي»، ليخوض أكثر من منافسة في موسم واحد، بالتزامن مع مشاركة زوجته مي عمر بعملها الجديد.

عمرو يوسف وكندة علوش

ومن بين المواجهات الزوجية المنتظرة أيضا، المنافسة بين عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، إذ يستعد كل منهما للعودة إلى الجمهور من خلال تجربة درامية مختلفة، تجمع بين الأكشن والإثارة من جهة، والدراما الاجتماعية القصيرة من جهة أخرى.

وبعد غيابه عن السباق الرمضاني، يعود عمرو يوسف بقوة من خلال مسلسل «180»، الذي ينتمي إلى دراما الأكشن والإثارة، ويلقي الضوء على بطولات وتحديات رجال الحماية المدنية والدفاع المدني في إنقاذ الأرواح ومكافحة الحرائق.

ويشارك في بطولة العمل ميرنا نور الدين وأمير المصري، وهو من تأليف محمد حجاب، وإنتاج كريم أبو ذكري، وإخراج أحمد ماجد المصري في أولى تجاربه الإخراجية.

بينما تستعد كندة علوش لمنافسة زوجها من خلال التحضير لمسلسل درامي جديد مكون من 15 حلقة، مستثمرة النجاح الذي حققته مؤخرا في مسلسلها «50/50»، ومواصلة اتجاهها نحو الأعمال القصيرة ذات الإيقاع السريع.

كما تواصل علوش نشاطها الفني بالتوازي مع التحضير لحكاية «المتاهة» ضمن مسلسل «القصة الكاملة»، لتخوض أكثر من تجربة خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي يستعد فيه عمرو يوسف لتقديم عمله الجديد.