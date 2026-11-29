كشفت المخرجة السعودية هناء العمير عن تفاصيل إحدى المشاهد الصعبة بفيلمها الجديد “جحيم العابرين” الذى عرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقالت هناء العمير فى تصريح خاص لـ صدى البلد : معظم أحداث الفيلم تدور خلال الليل، كما تتضمن الحكاية رحلة على طريق جبلي داخل سيارة، ولذلك كانت مشاهد القيادة والتصوير الليلي من أصعب المشاهد التي تعاملنا معها، فالتصوير في هذه الظروف يحتاج إلى دقة شديدة، سواء في حركة الكاميرا أو الإضاءة أو أداء الممثلين، خاصة مع طبيعة الطرق الجبلية".

قصة فيلم جحيم العابرين

وتدور أحداث الفيلم على طريق جبلي يشتهر بحوادث الاختفاء والجرائم، حيث تصادف شابة رجلًا بجوار سيارته المعطلة، فيطلب منها توصيله إلى أقرب محطة. ومن هنا، تنطلق رحلة ليلية تزداد غرابة وخطورة مع تقدم الأحداث.

هناء العمير كاتبة ومخرجة ومنتجة سعودية حائزة على جوائز، أصبحت سلسلتها «وساوس» أول عمل سعودي أصلي على منصة نتفليكس. وتشمل مسيرتها الفوز بجائزة النخلة الذهبية عن فيلم «شكوى»، والحصول على منحة معمل البحر الأحمر بقيمة 500 ألف دولار عن سيناريو «شرشف».

وإلى جانب أعمالها الإبداعية، التي تضم أفلامًا مثل «بعيدًا عن الكلام» و«أغنية البجعة»، تولّت منصب رئيسة جمعية السينما السعودية.