دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وطالبت المنظمة - في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس" اليوم /الأحد/ - بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب للانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل.

ويحتفل باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نوفمبر من كل عام، بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيدا للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، ودعما لحقوقه المشروعة.