أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، تدمير نحو 150 عربة قتالية تابعة لميليشيا الدعم السريع، ومقتل وإصابة العشرات من عناصرها، خلال عمليات عسكرية نفذتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها على ثلاثة محاور قتال رئيسية، خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح الجيش السوداني، في بيان، أن العمليات العسكرية استهدفت تجمعات وتحركات قوات الدعم السريع في مختلف جبهات القتال، مشيراً إلى أن القوات المسلحة واصلت تنفيذ عملياتها ضد مواقع وتمركزات القوات خلال الأيام الماضية.

وأشار البيان إلى أن العمليات في إقليم دارفور أسفرت عن تدمير 10 مركبات قتالية، إلى جانب مقتل وإصابة العشرات من عناصر الدعم السريع.

وفي محور كردفان، أعلن الجيش تدمير 90 عربة قتالية، ومقتل العشرات من عناصر القوات، فضلاً عن تمشيط مناطق واسعة وإسقاط طائرة مسيّرة معادية من طراز «FH-95»، صينية الصنع.

أما في إقليم النيل الأزرق، فأفاد الجيش بتدمير 50 عربة قتالية تابعة لعناصر الدعم السريع، ومقتل وإصابة العشرات من عناصرها، موضحاً أن العمليات شملت استهداف تجمعات وتمركزات القوات، إلى جانب تحرير وتمشيط عدد من المناطق.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد المواجهات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق، وسط استخدام مكثف للطائرات المسيّرة من الجانبين.

وفي الوقت نفسه، تواصل الطائرات المسيّرة التابعة للجيش السوداني استهداف مواقع وتجمعات وتحركات ميليشيا الدعم السريع في إقليمي دارفور وكردفان، بالتزامن مع تراجع أو توقف المواجهات البرية في عدد من جبهات القتال بالإقليمين.