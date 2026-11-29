سجل قطاع الصناعات المعدنية في أوزبكستان إنتاجا بقيمة 263.2 تريليون سوم (ما يعادل نحو 21.97 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

وذكرت شبكة تلفزيون بريكس الدولية اليوم الأحد، أن قيمة الإنتاج خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 ارتفعت بنسبة 6.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات اللجنة الوطنية للإحصاء في أوزبكستان.

وأوضحت الشبكة أن منطقة "نافوي" الواقعة وسط أوزبكستان تصدرت قائمة المناطق من حيث قيمة الإنتاج، بعدما سجلت منشآت الصناعات المعدنية بها إنتاجا بقيمة 172.9 تريليون سوم أي ما يعادل نحو 14.43 مليار دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وجاءت منطقة "طشقند" الواقعة شمال شرق البلاد في المرتبة الثانية بإنتاج بلغت قيمته 66.4 تريليون سوم أي ما يعادل نحو 5.54 مليار دولار، فيما احتلت العاصمة طشقند المرتبة الثالثة بعدما سجلت منشآتها إنتاجا بقيمة 14 تريليون سوم أي ما يعادل نحو 1.16 مليار دولار.

وفي سياق متصل، كانت تقارير سابقة قد أفادت بإطلاق الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف برنامجا واسع النطاق لتنفيذ مشروعات تنموية في جمهورية "قرقل باغستان" الواقعة شمال غرب البلاد، يتضمن إنشاء 47 منشأة جديدة في قطاعات النقل والطاقة والبنية التحتية الاجتماعية والإنتاج الصناعي.