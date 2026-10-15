مرشح السعودية للأوسكار.. طرح فيلم مسألة «حياة أوموت» على منصة شاهد في هذا الموعد

تستعد منصة شاهد لعرض الفيلم السعودي «مسألة حياة أو موت» يوم 22 أكتوبر الجاري.

تدور الأحداث حول “حياة” التي تعيش مقتنعة بأن لعنة قديمة تطارد عائلتها وستنهي حياتها مع بلوغها عامها الثلاثين، و"يوسف" جراح القلب المنعزل.

وعندما تجمعهما ظروف استثنائية، يجد كل منهما نفسه أمام قرارات مصيرية تختبر إيمانه بالحياة وتدفعه لمواجهة مخاوفه.

تفاصيل الفيلم:

الفيلم تدور أحداثه بين الدراما والفانتازيا، وهو بطولة سارة طيبة ويعقوب الفرحان، وإخراج أنس باطهف.

واختير الفيلم لتمثيل السعودية في الدورة الـ99 من جوائز الأوسكار ضمن فئة أفضل فيلم دولي.