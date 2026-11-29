أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، كتابًا دوريًا يلزم جميع شركات التأمين بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من العملاء على الإفصاح عن بياناتهم والمعلومات المتعلقة بالتأمين الصادر لصالحهم، أو المرتبطة بمعاملاتهم التأمينية للجهات التأمينية وشركات التصنيف والاستعلام الائتماني، وذلك في الحدود والأحوال المصرح بها قانونًا، ولأغراض ممارسة نشاط التأمين والرقابة عليه.

تفاصيل القرار

يأتي ذلك التزامًا من الهيئة بتطبيق أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم (151) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (816) لسنة 2025 والتي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا.

ويلزم الكتاب الدوري الذي يحمل رقم (11) لسنة 2026 جميع شركات التأمين بالحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من العميل، من خلال تضمين جميع وثائق التأمين وطلبات التأمين بندًا ينص على تلك الموافقة بعبارات واضحة وحاسمة، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين وسرية بياناتهم.

ويجب على الشركات أن تراعي في صياغة بند الموافقة المسبقة النص التالي: "يوافق العميل صراحةً على قيام شركة التأمين بالإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بوثائق التأمين الخاصة به، ومعاملاته التأمينية، للجهات التأمينية وشركات التصنيف أو الاستعلام الائتماني، وذلك في الحدود والأغراض التي تجيزها القوانين والقرارات المنظمة للنشاط، وبما لا يخل بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، ودون إخلال بالتزام الشركة بالمحافظة على سرية بيانات العميل وعدم استخدامها أو الإفصاح عنها لغير الأغراض المصرح بها قانونًا".

وتأكيدًا على الالتزام بسرية بيانات المتعاملين؛ ينص الكتاب الدوري على مجموعة من المعايير الواجب الالتزام بها عند الحصول على الموافقة المسبقة من العميل.

حيث يقتصر الإفصاح على البيانات الضرورية والمناسبة للغرض المشروع من إتاحتها وفي حدود اختصاص الجهة المتلقية للبيانات، وينبغي على الشركات مراعاة الأحكام والضمات المقررة قانونًا بشأن البيانات الشخصية الحساسة، وبصفة خاصة البيانات الصحية والمالية والحصول على الموافقات والتراخيص أو التصاريح اللازمة في هذا الشأن.

كما يُحظر على الشركات الاستناد إلى الموافقة المسبقة من العميل لإتاحة البيانات لأغراض التسويق أو لأية أغراض أخرى غير مرتبطة بالنشاط التأميني أو غير مصرح بها قانونًا، كما يجب على الشركات اتخاذ التدابير الفنية والتنظيمية اللازمة لضمان سرية البيانات وحمايتها من الاطلاع أو الإفصاح غير المصرّح به، مع مراعاة حالات الإفصاح التي يوجبها قانون حماية البيانات الشخصية دون اشتراط موافقة العميل.

ويمنح الكتاب الدوري شركات التأمين مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها، وتعديل نماذج وثائق التأمين وطلبات التأمين التي تستخدمها وفقًا لأحكامه، وإدراج نص الموافقة المسبقة المذكور سلفًا في الوثائق الجديدة، مع مراعاة إجراءات اعتماد نماذج وشروط الوثائق وتعديلاتها.

وتؤكد الهيئة حرصها على مواكبة المستجدات التشريعية والتنظيمية ذات التأثير على الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها، بآليات تعزز فاعلية الرقابة والإشراف على سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، وتكفل في الوقت ذاته أقصى درجات الحماية لجميع حقوق المتعاملين، ومنها سرية بياناتهم الشخصية وقصر حالات الاطلاع والإفصاح على ما يسمح به القانون وفي حدود الأغراض المشروعة.