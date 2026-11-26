ترأس الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاجتماع السنوي للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو – IOSCO)، المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث شهد الاجتماع إطلاق المنظمة لأكاديميتها الرقمية الجديدة (IOSCO Academy) بنسختها التجريبية على أن تبدأ إتاحتها رسميًا لجميع أعضاء المنظمة في مايو 2027، في خطوة تستهدف تطوير منظومة بناء القدرات الرقابية وتعزيز فرص الحصول على التدريب المتخصص للجهات الرقابية حول العالم.

يأتي ذلك في ضوء انتخاب الدكتور إسلام عزام رئيسًا للجنة لدورة (2026-2028) وشغله منصب نائب رئيس مجلس إدارة منظمة الأيوسكو خلال الفترة ذاتها، مما يعزز دور مصر في "الأيوسكو" التي تلعب دورًا حيويًا للنهوض بالأسواق المالية، من خلال تعاونها الفني الوثيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المنظمات الكبرى، بهدف تطبيق المبادئ والمعايير الدولية على الدول الأعضاء، وتيسير تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات الرقابية، وتوفير برامج التدريب والمساعدة الفنية، وبناء القدرات المؤسسية للدول الأعضاء.

وتدشن "الأيوسكو" هذه الأكاديمية باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لبرنامج المنظمة المعزز لبناء القدرات (NEXTGEN)، الذي أقرته المنظمة في مايو 2024 لتطوير جهودها الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود في هذا المجال، ويقوم على التعلم المستند إلى احتياجات الأعضاء، وتبادل المعرفة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية، وتوظيف التكنولوجيا في توسيع نطاق الوصول إلى البرامج التدريبية بما يستجيب لتفاوت مستويات تطور الأسواق وقدراتها المؤسسية والتنظيمية.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة في منظمة الأيوسكو، إن بناء القدرات يمثل أحد المحاور الأساسية لتمكين الجهات الرقابية من مواكبة التطورات المتسارعة في أسواق رأس المال، وتطوير أطرها التنظيمية والرقابية، وتعزيز قدراتها على تطبيق المبادئ والمعايير الدولية، لا سيما في الأسواق النامية والناشئة.

وأشار إلى أن إطلاق الأكاديمية يمثل تطورًا مهمًا في أسلوب تقديم برامج بناء القدرات داخل المنظمة، عبر الانتقال إلى منصة رقمية موحدة تتيح للأعضاء الوصول إلى الموارد التعليمية والبرامج التدريبية وتبادل الخبرات، إلى جانب توسيع فرص التعلم التي توفرها الفعاليات الحضورية، وإتاحة المشاركة أمام نطاق أوسع من الجهات الرقابية.

وأشار إلى أهمية انطلاق برامج الأكاديمية من الاحتياجات الفعلية للجهات الأعضاء، ومراعاتها لاختلاف مستويات تطور الأسواق والموارد المتاحة لها، لضمان قابلية البرامج للتطبيق العملي.

توفير منصة تعليمية تثقيفية موحدة لمختلف أنشطة المنظمة التدريبية

وتستهدف أكاديمية "الأيوسكو" توفير منصة تعليمية تثقيفية موحدة لمختلف أنشطة المنظمة التدريبية، من خلال بيئة رقمية تضم دليلًا للدورات المصنفة وفق الموضوعات، ومكتبة للموارد التعليمية والمراجع المتخصصة، والجدول العالمي للفعاليات الحضورية والافتراضية، فضلًا عن مساحات تفاعلية لتبادل الخبرات والممارسات العملية ودراسات الحالة بين الجهات الرقابية.

كما توفر المنصة أدوات تتيح للمتعلمين متابعة الدورات التي التحقوا بها، واستطلاعات رأي لتقييم البرامج، إلى جانب قسم للأخبار وإبراز المواد التعليمية ذات الأولوية، فيما تدعم تطوير محتوى تدريبي جديد من جانب الأمانة العامة للمنظمة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والشركاء المتخصصين.

وتغطي البرامج والمواد التعليمية مجالات متعددة ترتبط بالوظائف الرقابية الأساسية، والتكنولوجيا المالية، وتطوير أسواق رأس المال، والاستدامة، إلى جانب العمل على إعداد دورات متخصصة بالتعاون مع شركاء دوليين في ملفات تشمل تبني معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، وأسواق سندات الشركات، وأسواق المشتقات، فضلًا عن موضوعات أخرى قيد الدراسة، تشمل أسواق الأصول المشفرة والرقمية.

ويرتكز نشاط الأكاديمية إلى أربعة محاور رئيسية تتمثل في دعم مواءمة الأطر الرقابية مع المبادئ والمعايير الدولية لأسواق الأوراق المالية، وتوسيع فرص الحصول على التدريب عبر التعلم الإلكتروني، وتعزيز التطوير المهني المستمر من خلال محتوى تعليمي مُحدّث يواكب تطورات الأسواق والتكنولوجيا والممارسات الرقابية، وتشجيع التعلم المتبادل وتبادل الخبرات العملية بين الجهات الأعضاء.

وتولي الأكاديمية اهتمامًا خاصًا باحتياجات الأسواق النامية والناشئة، استنادًا إلى ما رصدته دراسات المنظمة من تفاوت مستويات تطور الأسواق واختلاف احتياجات الجهات الرقابية وأولويات بناء القدرات لديها، بما يتيح برامج أكثر ملاءمة لكل جهة رقابية ويوسّع نطاق المشاركة في التدريب بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الموارد المتاحة لتنظيم الفعاليات.