أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم /الأحد/، على ارتفاع مؤشراتها حيث ارتفع مؤشرها العام بنحو 5.34 نقطة بما نسبته 0.06% ليصل إلى مستوى 8502.17 نقطة، إذ جرى تداول نحو 233 مليون سهم عبر 12 ألفا و621 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 60.1 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنحو 10.23 نقطة بما نسبته 0.12% ليصل إلى مستوى 8451.88 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 101 مليون سهم من خلال 6700 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 13.9 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 4.57 نقطة بما نسبته 0.05% ليصل إلى مستوى 8954.10 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 132 مليون سهم عبر 5921 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 46.1 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر "رئيسي 50" ارتفاعا بنحو 116.89 نقطة بما نسبته 1.28% ليصل إلى مستوى 9269.60 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 89 مليون سهم عبر 5007 صفقات نقدية بقيمة بلغت حوالي 11.3 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "آسيا" و"سكب ك" و"مراكز" و"الأنظمة" و"وطنية" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "نابيسكو" و"ميدان" و"كفيك" و"التقدم" و"بيت الطاقة" الأكثر انخفاضا.