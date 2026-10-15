أسعار تذاكر مسرحية «شوقر دادي» في موسم الرياض 2026.. وموعد العرض

تتصدر مسرحية «شوقر دادي» اهتمامات الجمهور بالتزامن مع استعداد نجومها لتقديم عروضهم المسرحية في العاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات النسخة السابعة من موسم الرياض 2026، التي تنطلق يوم الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، وسط برنامج ترفيهي متنوع يجمع بين العروض المسرحية والحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية والتجارب الترفيهية المختلفة.

وتأتي المسرحية ضمن العروض المنتظرة التي تستقطب محبي الكوميديا والمسرح، خاصة مع مشاركة الفنان حسن البلام والفنان أحمد العونان، إلى جانب نخبة من النجوم، وهو ما يزيد من اهتمام الجمهور بالتعرف على مواعيد العروض وأسعار التذاكر وطرق الحجز.

أسعار تذاكر مسرحية «شوقر دادي» في موسم الرياض

تتفاوت أسعار تذاكر مسرحية «شوقر دادي» في موسم الرياض 2026 وفقًا للفئات المتاحة ومواقع الجلوس داخل المسرح، لتناسب شرائح مختلفة من الجمهور الراغب في حضور العرض والاستمتاع بالأجواء المسرحية.

وتبدأ أسعار التذاكر من 150 ريالًا سعوديًا، فيما تتدرج لتشمل عددًا من الفئات السعرية، وصولًا إلى 1500 ريال سعودي للفئات الأعلى سعرًا.

وجاءت أسعار تذاكر المسرحية المعلنة على النحو التالي:

- 150 ريالًا سعوديًا.

- 170 ريالًا سعوديًا.

- 300 ريال سعودي.

- 400 ريال سعودي.

- 500 ريال سعودي.

- 650 ريالًا سعوديًا.

- 800 ريال سعودي.

- 1100 ريال سعودي.

- 1500 ريال سعودي.

ويعتمد اختيار التذكرة المناسبة على الفئة السعرية ومكان الجلوس، مع ضرورة مراجعة منصة الحجز الرسمية للاطلاع على الفئات المتاحة وقت الشراء، والتأكد من أي رسوم إضافية أو تحديثات قد تطرأ على الأسعار.

موعد عرض مسرحية «شوقر دادي» في الرياض

من المقرر أن تنطلق عروض مسرحية «شوقر دادي» يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، وتستمر حتى يوم الاثنين 26 أكتوبر من الشهر نفسه، لتكون واحدة من الفعاليات المسرحية التي يشهدها الأسبوع الأول من انطلاق موسم الرياض في نسخته الجديدة.

وتقام العروض على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد سيتي، إحدى أبرز الوجهات الترفيهية في العاصمة السعودية، والتي تستضيف مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض الفنية والمسرحية على مدار الموسم.

ومن المتوقع أن تشهد المسرحية إقبالًا من محبي الأعمال الكوميدية، خاصة مع حضور أسماء فنية معروفة لدى الجمهور، وتنوع الخيارات الترفيهية التي يقدمها موسم الرياض لزواره من داخل المملكة وخارجها.

حسن البلام وأحمد العونان في مسرحية «شوقر دادي»

وشوّق الحساب الرسمي لموسم الرياض عبر منصة «إكس» الجمهور للعرض المسرحي، معلنًا إتاحة التذاكر، ومشيرًا إلى أن المسرحية من بطولة الفنان حسن البلام والفنان أحمد العونان، بمشاركة نخبة من النجوم.

ويعزز وجود الفنانين ضمن أبطال العمل من جاذبية العرض لدى جمهور المسرح الكوميدي، في ظل ما يحظى به نجومه من حضور فني ومتابعة جماهيرية في المنطقة العربية والخليجية.

وتتيح العروض المسرحية ضمن موسم الرياض فرصة للجمهور للاستمتاع بتجارب فنية مباشرة، تجمع بين الأداء الحي والتفاعل مع الفنانين والأجواء الترفيهية التي تتميز بها الفعاليات الموسمية.

ولمزيد من التفاصيل المتعلقة بمواعيد العروض وفئات التذاكر المتاحة، يمكن للجمهور متابعة القنوات الرسمية لموسم الرياض ومنصة الحجز المعتمدة.

موسم الرياض 2026.. برنامج ترفيهي متنوع

وتأتي مسرحية «شوقر دادي» ضمن برنامج موسع من الفعاليات التي تستعد العاصمة السعودية لاستقبالها خلال النسخة السابعة من موسم الرياض، الذي يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية، ويستهدف تلبية اهتمامات الزوار من مختلف الأعمار.

ويتضمن البرنامج فعاليات رياضية منتظرة، من بينها نزالات الملاكمة والمصارعة وبطولات UFC، إلى جانب بطولة التنس Six Kings Slam، التي تستقطب اهتمام عشاق اللعبة ومتابعي أبرز نجومها حول العالم.

كما يشمل الموسم حفلات موسيقية وعروضًا مسرحية وكوميدية، فضلًا عن تجارب ترفيهية متنوعة تسعى إلى تقديم خيارات متعددة للزوار، بما يعزز مكانة الرياض وجهةً رئيسية للفعاليات الكبرى في المنطقة.

بوليفارد سيتي وبوليفارد وورلد ضمن أبرز وجهات الموسم

وتحافظ المناطق الترفيهية الرئيسية على حضورها ضمن فعاليات موسم الرياض 2026، مع تقديم تجارب متجددة تستهدف جذب الزوار وتوفير أنشطة متنوعة على مدار الموسم.

وتبرز منطقة «بوليفارد وورلد» باعتبارها إحدى الوجهات الرئيسية، إذ تقدم تجارب مستوحاة من ثقافات ووجهات مختلفة حول العالم، بما يمنح الزوار فرصة لاستكشاف أجواء متنوعة ضمن مساحة ترفيهية واحدة.

وفي المقابل، تستقبل «بوليفارد سيتي» زوار الموسم بتجارب جديدة، من بينها منطقة «وندر جاردن» الترفيهية، التي تقدم أجواء وتجارب تتجدد من موسم إلى آخر.

ومع تنوع الفعاليات بين العروض المسرحية والحفلات والأنشطة الرياضية والتجارب الترفيهية، يواصل موسم الرياض تعزيز حضوره بوصفه أحد أبرز المواسم الترفيهية في المنطقة، فيما تأتي مسرحية «شوقر دادي» ضمن قائمة العروض التي يمكن للجمهور متابعتها خلال الأيام الأولى من الموسم، بأسعار تذاكر تبدأ من 150 ريالًا سعوديًا وتصل إلى 1500 ريال سعودي.