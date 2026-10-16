يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين وأسر ياسين على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة.. صور

شهدت السجادة الحمراء لافتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم الفن.

وكان من بين الحضور الفنانات يسرا، وإلهام شاهين، وليلى علوي، درة، هدى المفتي، جميلة عوض، حسين فهمي، ومحمد فراج، وأسر ياسين.

كما حضرت بسنت شوقي، وسلمى أبو ضيف، والإعلامية بوسي شلبي، ومي سليم، وحسن الرداد، وأروى جودة، وياسمينا العبد، وخالد الصاوي، ودعاء حكم، وريم رأفت.

وضمت قائمة الحضور أيضًا عمرو منسي، وأمير المصري، وسينتيا خليفة، وميس حمدان، والسيناريست مريم نعوم، ومريم شريف بطلة فيلم «سنو وايت»، والفنانة ركين سعد.

وجاءت هذه المشاركة الواسعة لتمنح افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي حضورًا فنيًا متنوعًا، مع توافد النجوم على السجادة الحمراء والتقاط الصور التذكارية قبل انطلاق فعاليات المهرجان.