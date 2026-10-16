تستحقي.. آيتن عامر تهنئ منى زكي بتكريمها في مهرجان الجونة

حرصت الفنانة آيتن عامر، على تهنئة الفنانة منى زكي بمناسبة تكريمها في مهرجان الجونة السينمائي؛ خلال حفل الافتتاح.

وكتبت آيتن عامر عبر حسابها على انستجرام: “ايقونة حقيقية وأحد اسباب حبي للفن والسينما تستحقي كل الحب والتقدير”.

وكرّم مهرجان الجونة السينمائي الفنانة منى زكي خلال حفل افتتاح دورته التاسعة، المقام على مسرح مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة بمدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر، تقديرًا لمسيرتها الفنية المميزة وما قدمته من أعمال بارزة على مدار سنوات طويلة.

وشهد الحفل عرض فيلم قصير يستعرض أبرز محطات منى زكي الفنية، تحدثت خلاله عن أهمية الفن في حياتها ودوره في التعبير عن القضايا الإنسانية المهمة، كما تضمن الفيلم رسالة خاصة من ابنتها لي لي.

منى زكي ومسيرة فنية ممتدة

وعلى مدار أكثر من ثلاثة عقود، نجحت منى زكي في ترك بصمة واضحة في المشهد الفني المصري، من خلال مشاركاتها في السينما والتلفزيون والمسرح، وقدمت أكثر من 80 عملًا فنيًا تنوعت خلالها أدوارها وشخصياتها، لتصبح واحدة من أبرز نجمات جيلها وتحظى بمكانة مميزة لدى الجمهور.