بعد واقعة أثر قرية بهبيت بالغربية.. متى يكافئك قانون حماية الآثار؟

أهدى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، المواطن خالد الشحات خليل وزوجته الكريمة، شهادة تكريم ورحلة عمرة، حرصًا على إبراز هذا الموقف المشرف الذي يعكس أصالة المواطن المصري وأمانته ووعيه بأهمية الحفاظ على تراث بلاده، وتقديمه نموذجًا يُحتذى به في الانتماء والمسئولية الوطنية، وتقديرًا لأمانته وموقفه المسئول ومبادرته بالإبلاغ عن كتلة حجرية أثرية عثر عليها أثناء تأدية عمله بقطعة أرض يمتلكها أمام منزله بقرية بهبيت الحجارة في محافظة الغربية.

متى يكافئك قانون حماية الآثار؟

وحسب قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، كل مواطن ساعد قوات الأمن في العثور على أثر عقاري غير مسجل إبلاغ المجلس الأعلي للآثار به، يحصل على مكافأة ويتم تحديد قيمة هذه المكافأة بناء على رؤية من اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة.

وتنص المادة 23 على أحقية المواطن الذى ساهم في ارشاد الجهات المعنية للتوصل إلى أي أثر عقاري، بالحصول على مكافأة، ويعتبر الأثر ملكا للدولة، إذا تم التأكد من حقيقة تاريخه.

ونص القانون أيضا على أنه بعد التأكد من قيمة العقار الأثري، يتم اتخاذ إجراءات لنزع ملكية الأرض التى وجد فيها أو إبقائه فى مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون ولا يدخل فى تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار.