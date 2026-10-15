برلماني: التحولات الدولية تعيد توجيه بوصلة الاقتصاد والنفوذ نحو آسيا

أكد الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن العالم يشهد تغيرات متسارعة في موازين القوى، مع تنامي أهمية منطقة المحيطين الهندي والهادي على المستويين الاقتصادي والاستراتيجي، مقابل التحولات التي تشهدها المراكز التقليدية للنفوذ في منطقة المحيط الأطلسي.

وقال كمال، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن الزيارات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية وإندونيسيا وماليزيا تعكس توجه مصر نحو تعزيز انفتاحها على القوى الاقتصادية الصاعدة، ومواكبة المتغيرات التي تعيد تشكيل خريطة العلاقات الدولية.

وتابع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إلى أن منطقة المحيطين الهندي والهادي تتمتع بإمكانات اقتصادية واسعة، في مقدمتها الأسواق الكبيرة والزيادة في حجم الطبقة المتوسطة، فضلًا عن التطور الملحوظ في مجالات البحث العلمي والابتكار وتسجيل براءات الاختراع.

التغيرات العالمية

وأشار إلى أن تنوع الأنشطة الاقتصادية في هذه المنطقة، بما يشمل الصناعات المختلفة والتكنولوجيا والسياحة والمنتجات الزراعية، يجعلها محط اهتمام متزايد في ظل التغيرات العالمية، ويفتح المجال أمام تعزيز التعاون المصري مع دولها في عدد من القطاعات الحيوية.