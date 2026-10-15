محمد كمال: التبادل الثقافي يعزز التفاهم بين الشعوب ويقرب المسافات بين الدول

أكد الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن التبادل الثقافي يمثل وسيلة فعالة لتعزيز التقارب بين الشعوب، لما له من دور في ترسيخ التفاهم المتبادل وفتح آفاق جديدة للتواصل بين المجتمعات المختلفة.

وقال محمد كمال، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن هناك أهمية للإستفادة من الثقافة والفنون باعتبارهما أدوات لبناء جسور التواصل الإنساني، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين الدول على أسس من التعارف والانفتاح المتبادل.

الساحة الدولية

وتابع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن مفهوم الغرب باعتباره كيانًا ثقافيًا وحضاريًا موحدًا بات يخضع للنقاش وإعادة التقييم، في ضوء التنوع الثقافي بين دوله، إلى جانب التغيرات التي تشهدها أدوار بعض مراكزه التقليدية على الساحة الدولية.