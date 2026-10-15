قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفعت 39.6%.. مصر تصدر فواكه طازجة بـ 103.6 مليون دولار في يوليو 2026
يسرا: مهرجان الجونة بيلمّنا لأننا مش بنشوف بعض كتير في مصر
فتاوى وأحكام| هل رش الملح في المنزل يمنع الحسد والسحر؟.. زوجي يكرر الحلف بالطلاق باستمرار فهل أنا ما زلت على ذمته؟.. وهل يأثم الرجل إذا تقدم به العمر ولم يتزوج؟
حذّر من إعادتها.. روبيو يطالب عون بمحاسبة المسؤولين عن متفجرات حزب الله
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام كيتارا الأوغندي
وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن قناة جونجلي.. ستوفر لمصر والسودان أضعاف مواردهما المائية
كبرت البنوتة .. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد أبنته مكة
أوباما يهاجم إسرائيل: استوليتم على أراضي الفلسطينيين وتخليتم عن أخلاقكم
برلماني: التنافس الأمريكي الصيني يتيح فرصًا أمام مصر لجذب استثمارات التكنولوجيا ومراكز البيانات
وزير الري الأسبق يحذر من التوسع الزراعي دون حسابات: متر المياه المحلاة المكعب قد يصل إلى دولار
تعقيبًا على نقيب الأطباء.. التعليم العالي: لم يحدث أبدًا أن دخل طالب أدبي كلية طب
تبدأ من 685 ألف جنيه.. 5 سيارات أوتوماتيك زيرو في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يحدد طريق خفض أسعار اللحوم: الأعلاف والوسطاء والرقابة| خاص

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
حسن رضوان

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة ارتفاع أعداد رؤوس الماشية في مصر إلى نحو 8.6 مليون رأس، بالتزامن مع زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، يعكس أهمية التوسع في تنمية الثروة الحيوانية باعتبارها أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن تعظيم الإنتاج المحلي يمثل خطوة مهمة نحو تقليل الفجوة بين العرض والطلب.

وأوضح النائب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أهمية هذه المؤشرات لا تقتصر على الرد على الشائعات المتعلقة بتراجع أعداد الماشية، وإنما تمتد إلى ضرورة تحويل نمو الإنتاج إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في الأسواق، خاصة في ظل الضغوط المعيشية وارتفاع تكلفة الغذاء، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج تمثل فرصة لدعم استقرار أسعار اللحوم، لكنها لا تعني بالضرورة انخفاضها بصورة تلقائية أو فورية.

زيادة المعروض وحدها لا تكفي لخفض أسعار اللحوم

وأشار سمير إلى أن أسعار اللحوم تتأثر بمجموعة من العوامل، من بينها تكلفة الأعلاف، وأسعار النقل والطاقة، وتكاليف التربية والرعاية البيطرية، فضلًا عن حلقات التداول وهوامش الربح، وهو ما يستدعي التعامل مع ملف الأسعار من منظور متكامل، لا يقتصر على زيادة أعداد الماشية فقط.

وأضاف أن تحقيق استفادة حقيقية للمستهلك يتطلب العمل على خفض تكلفة الإنتاج، وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، وتيسير التمويل لصغار المربين، إلى جانب تطوير منظومة التسويق وتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يسهم في الحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار.

دعم صغار المربين ضرورة لزيادة الإنتاج المحلي

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية مواصلة التوسع في برامج دعم صغار المربين، وتوفير السلالات المحسنة وراثيًا، وتعزيز خدمات التحصين والرعاية البيطرية، باعتبارها أدوات رئيسية لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة اللحوم والألبان.

ولفت إلى أن صغار المربين يمثلون جزءًا مهمًا من منظومة الإنتاج الحيواني، وأن دعمهم وتخفيف الأعباء المالية عنهم من شأنه تشجيعهم على التوسع في التربية، وزيادة المعروض المحلي، وتعزيز قدرة السوق على تلبية احتياجات المواطنين.

الرقابة على الأسواق لضمان وصول ثمار زيادة الإنتاج للمواطن

وأكد النائب محمد سمير ضرورة تكثيف الرقابة على أسواق اللحوم، ومتابعة حركة التداول والأسعار، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو مغالاة غير مبررة، مع تعزيز منافذ البيع التي تتيح المنتجات بأسعار مناسبة.

وأشار الي أن المعيار الحقيقي لنجاح خطط تنمية الثروة الحيوانية هو انعكاس نتائجها على توافر المنتجات الغذائية واستقرار أسعارها وتحسين قدرة المواطنين على شرائها، مشددًا على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين وزارات الزراعة والتموين والجهات الرقابية، وربط خطط زيادة الإنتاج بسياسات واضحة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.

زيادة الثروة الحيوانية تعزيز الأمن الغذائي اللحوم الإنتاج المحلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 هترجع 11:00.. التوقيت الشتوي 2026 يبدأ رسميًا هذا الموعد

سعر الذهب

900 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

وظائف

في 13 محافظة ورواتب 20 ألف جنيه .. 1095 فرصة عمل جديدة للشباب

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

120 قرشا دفعة واحدة.. صعود جديد في أسعار الدولار مقابل الجنيه

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

الجفاف

كارثة تضرب إثيوبيا .. نفوق أكثر من 10 آلاف رأس من الماشية بسبب الجفاف

مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة

بتحطي مكعب مرقة في كل طبخة؟.. القومي للتغذية يحذر من مخاطره ويكشف بديلًا طبيعيًا

ترشيحاتنا

مودرن سبورت

أيمن عبدالعزيز: مودرن سبورت يخوض المباريات بشعار لا بديل عن الفوز

كرة يد الاهلي

خالد مرتجي: التاريخ يشهد أن الأهلي سيد ألعاب الصالات في مصر وأفريقيا

الزمالك

إعلامي: معتمد جمال يصل رواندا فجر الجمعة.. وأتمنى أن يتجاوز الزمالك الكبوة

بالصور

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

منى زكي تخطف الأنظار بفستان الأميرات في مهرجان الجونة السينمائي

منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة.. ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جمعت بين الجرأة والأنوثة.. شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد