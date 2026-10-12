دقيقة حداد في مجلس النواب بعد وفاة أماني أبو سحلي

وقف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، دقيقة حداد ترحما على النائبة الراحلة أماني أبو سحلي، والتي وافتها المنية قبل أيام وذلك بعدما تلقى مجلس النواب، إخطارا من وزير الداخلية بوقوع حالة الوفاة والتي قيدت بمكتب صحة السادس من أكتوبر.

ونعى رئيس مجلس النواب، النائبة أماني أبو سحلي، مؤكدا أنها كانت نموذجا للبرلماني المميز، وأدت دورها على أكمل وجه.



وبدأ أعضاء مجلس النواب، إلقاء كلمات تأبين النائبة الراحلة أماني أبو سحلي، عضو المجلس عن محافظة قنا.

إعلان خلو مقعد النائبة الراحلة أماني أبو سحلي

ومن المقرر أن يعلن مجلس النواب، خلو مقعد النائبة الراحلة، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، لاتخاذ ما يلزم بشأن تصعيد الاحتياطي لها في القائمة الوطنية من أجل مصر.

ضوابط إعلان خلو مقعد النائب عند وقوع حالة الوفاة

ونظم الدستور ضوابط إعلان خلو مقعد النائب عند وقوع حالة الوفاة، حيث تنص المادة 108 على: "إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان".

وحددت المادة 25 من قانون مجلس النواب، الموقف القانون حال وقوع حالة وفاة بين الأعضاء، حيث تنص على: حال وفاة عضو مجلس النواب: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.