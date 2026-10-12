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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الداخلية يخطر النواب بوفاة النائبة أماني أبو سحلى.. والمجلس ينعاها

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب
المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة، تلقيه إخطاراً من وزير الداخلية بشأن وفاة النائبة الراحلة أماني أبو سحلي، عضو المجلس عن محافظة قنا، التي وافتها المنية يوم الجمعة الماضي إثر تعرضها لوعكة صحية، تمهيداً لإعلان خلو مقعدها.

وقال رئيس مجلس النواب، إنه تلقى إخطاراً من وزير الداخلية يخطر المجلس بوفاة النائبة أماني أبو سحلي، وتابع: يعز علينا جميعاً أن ننعى الزميلة العزيزة النائبة أماني أبو سحلي، التي وافتها المنية، ودعا المجلس للوقوف وقراءة الفاتحة ترحما على روحها.

ويأتي بعد ذلك إعلان خلو مقعد النائبة عقب تلقي المجلس إخطارًا من وزارة الداخلية بوفاة النائبة، تمهيدًا لإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة بشأن شغل المقعد، وفقًا لأحكام الدستور وقانون مجلس النواب.

مجلس النواب المستشار هشام بدوي وزير الداخلية وفاة النائبة الراحلة أماني أبو سحلي قنا

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