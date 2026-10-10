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بعد وفاتها.. متى يعلن مجلس النواب خلو مقعد الراحلة أماني أبو سحلي؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد وفاتها.. متى يعلن مجلس النواب خلو مقعد الراحلة أماني أبو سحلي؟

أماني أبو سحلي
أماني أبو سحلي
محمد الشعراوي

بعد رحيل النائبة الراحلة أماني أبو سحلي، عضو المجلس عن محافظة قنا، والتي وافتها المنية أمس الجمعة، من المرتقب أن يعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في الجلسة العامة المقرر عقدها بعد غد الإثنين، خلو مقعدها.

النواب يناقش حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان.. الاثنين
 

ويواصل مجلس النواب جلساته الاثنين ويتضمن جدول أعمالها نظر تقريـــر اللجنة الخاصـــة المشكلة لإعـــادة دراسة المادة (٢٥) محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشـــروع قانــون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

وعقدت اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة (٢٥) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، اجتماعاً اليوم الأربعاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٦، برئاسة النائب الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، والمستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال الاجتماع أشاد أعضاء اللجنة الخاصة بما جاء باعتراض رئيس الجمهورية باعتباره يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب بجامعة كيان سواء الملتحقين بالشعبة العسكرية أو الشعبة المدنية، حيث ثمن الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (٢٥) من مشروع القانون المشار إليه، واصفاً ذلك بأنه يؤكد حرص رئيس الجمهورية على إعلاء دولة القانون بحيث يكون البنيان التشريعي للدولة قائماً على الالتزام بأحكام الدستور وما تضمنه من ضمانات أهمها مبدأ المساواة بين الجميع.

كما أكد ممثلو الحكومة موافقتهم على حذف المادة (٢٥) من مشروع القانون المشار إليه، مع إعادة ترتيب مواد مشروع القانون مرة أخرى.

ووافقت اللجنة الخاصة بإجماع أعضائها على حذف المادة (٢٥) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان، وإعداد تقرير على وجه الاستعجال، يتضمن ما انتهت إليه أعمال اللجنة الخاصة مع إعادة ترتيب مواد مشروع القانون، لعرض التقرير على المجلس بجلسته العامة القادمة.

أماني أبو سحلي مجلس النواب البرلمان محافظة قنا

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