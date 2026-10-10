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النائب محمد أبو العينين ينعي البرلمانية أماني أبو سحلي
الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية تنعي النائبة أماني أبو سحلي
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النائب محمد أبو العينين ينعي البرلمانية أماني أبو سحلي

النائبة أماني أبو سحلي
النائبة أماني أبو سحلي
يارا أمين

نعى النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، النائبة أماني أبو سحلي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بمحافظة قنا، التي رحلت عن عالمنا، مشيدًا بدورها في تأسيس لجنة المصالحات لإنهاء الثأر.

وكتب أبو العينين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنعى بمزيد من الحزن والأسى، المغفور لها بإذن الله النائبة الفاضلة أماني أبو سحلي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بمحافظة قنا، والتي كان لها دور بارز في تأسيس لجنة المصالحات لإنهاء الثأر».

وتقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة وحزب حماة الوطن، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

حزن في فرشوط عقب وفاة أماني أبو سحلي

وكان الحزن قد خيّم على أهالي مركز فرشوط بمحافظة قنا، عقب وفاة المستشارة أماني ماهر أبو سحلي، عضو مجلس النواب، وسط حالة من الأسى بين أفراد أسرتها وأبناء دائرتها ومحبيها.

واستقبلت أسرة الفقيدة المعزين، أمس الجمعة، بديوان العائلة، لتلقي واجب العزاء من أهالي فرشوط ومحافظة قنا، في ظل حالة من الحزن التي سادت بين الأهالي عقب إعلان وفاتها.

وتقدم محبو النائبة الراحلة وأبناء دائرتها بخالص التعازي إلى أسرتها وذويها، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

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