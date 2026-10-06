قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبيل قمة COP-31.. السفارة التركية بالقاهرة تستضيف "جسر المناخ"
أحمد موسى يوجه رسالة للمدرسين: علموا أولادنا تاريخهم الحقيقي
أزمة طالبة حدائق أكتوبر تثير الجدل بعد قرار ردها لثالثة ابتدائي ووالدها: استلمنا كتب الصف الرابع
اللواء محمد قشقوش: حرب أكتوبر كانت حتمية وهذا رد على الرواية الإسرائيلية الكاذبة
دراسة حزمة حوافز.. الحكومة: مستهدف الوصول إلى إنشاء ألف مدرسة تطبيقية في 2030
بطل من أبطال أكتوبر يروي لـ«صدى البلد» ذكريات العبور: النصر من عند الله.. والقيادة العسكرية وضعت خططًا دقيقة|خاص
هل هناك فيروس جديد يهدد المصريين؟.. عوض تاج الدين يجيب ويحسم الجدل
40 مليون دولار.. محمد صلاح يحتل المركز العاشر في قائمة الأعلى دخلا عالميا
شاهد على بطولات الأطباء.. عوض تاج الدين يروي كواليس علاج مصابي حرب أكتوبر
البسوا الشتوي.. تقلبات خريفية وأمطار تضرب هذه المحافظات خلال ساعات
اللواء نصر سالم يكشف تفاصيل دور جهاز الاستطلاع في رصد تحركات جيش الاحتلال قبل حرب أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أبو العينين يحيي ذكرى انتصار أكتوبر: سلامًا على أرواح الشهداء وتحية لأبطال ملحمة العبور

النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين
محمد بدران

احتفل النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بذكرى انتصار السادس من أكتوبر المجيد، مؤكدًا أن هذا اليوم سيظل ذكرى غالية على قلوب المصريين والعرب، ورمزًا للعزة والكرامة واسترداد الأرض.

ذكرى انتصار السادس من أكتوبر

وقال محمد أبو العينين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نحتفل اليوم بذكرى غالية على قلوب المصريين والعرب جميعًا، ذكرى انتصار السادس من أكتوبر، يوم العزة والكرامة واسترداد الأرض والشرف، يوم سطّر فيه أبطالنا بدمائهم وإيمانهم ملحمة خالدة في تاريخ العسكرية، وارتفعت فيه أصوات جنودنا البواسل بهتاف النصر "الله أكبر"، ليصنعوا مجدًا تتوارثه الأجيال».

ملحمة العبور

وأضاف: «في ذكرى انتصار أكتوبر المجيد، سلامًا على أرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، وتحية إجلال وتقدير لكل من خطط ونفذ وأبدع في ملحمة العبور، ولكل جندي من أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، الذين أعادوا لمصر والأمة العربية عزتها وكرامتها، وكتبوا بحروف من نور صفحة مضيئة في سجل التاريخ».

مواجهة التحديات 

وأكد أبو العينين أن روح أكتوبر ستظل مصدر إلهام في مواجهة التحديات، ودليلًا على أن إرادة الشعوب وعزيمة أبنائها قادرتان على صنع المستحيل وتحقيق النصر مهما بلغت الصعاب.

واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، قائلًا: «كل عام ومصر وشعبها والرئيس عبد الفتاح السيسي وقواتنا المسلحة الباسلة بكل خير وعزة وكرامة. رحم الله الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، وجميع شهدائنا الأبرار، وتحيا مصر عزيزة أبية دائمًا وأبدًا».

النائب محمد ابو العينين نصر اكتوبر يوم العبور ذكري حرب اكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

وزير العمل: فرص عمل موسمية في إسبانيا بالقطاع الزراعي براتب 1200 يورو

أرشيفية

من يحصل على مرتب 8 آلاف جنيه قد يصل معاشه إلى 6 آلاف.. التأمينات توضح

حسام وابراهيم حسن

تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن

مشغولات ذهبية

تعافت عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن

الذهب

الذهب رايح على فين.. ارتفاع جديد في سعر المعدن الأصفر

مخالفات البناء

تصالح الجراجات وصب الأسقف وخصم 50%.. تعديلات جديدة لإنهاء أزمة مخالفات البناء

حسام حسن

حسام حسن يعتذر عن حضور مؤتمر كاف للمدربين بسبب حفل زفاف

المتهمين

اعترفا بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.. القبض على رجل وزوجته بالدقهلية

ترشيحاتنا

ارشيفية

أبوها وشقيقها وخالها.. حبس المتهمين بقتل سيدة العياط وإلقائها بترعة الجيزاوية

حبس

حبس شخص يحرض على الفجور على السوشيال ميديا بالدقي

المتهم

القبض على سائق توكتوك تعدى على قائد سيارة بالإسكندرية

بالصور

مش الصبح دائمًا.. أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

مرضى السكري من النوع الثاني أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.. دراسة تكشف ارتفاع الخطر بنسبة 22%

السكري والسرطان.. ارتفاع الخطر يختلف حسب نوع الورم
السكري والسرطان.. ارتفاع الخطر يختلف حسب نوع الورم
السكري والسرطان.. ارتفاع الخطر يختلف حسب نوع الورم

بشكل الوردة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل واللحمة المفرومة.. وصفة مصرية شهية

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل
طريقة عمل المسقعة بالبشاميل
طريقة عمل المسقعة بالبشاميل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: جيل يشبه أكتوبر

المزيد