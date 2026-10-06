أبو العينين يحيي ذكرى انتصار أكتوبر: سلامًا على أرواح الشهداء وتحية لأبطال ملحمة العبور

احتفل النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بذكرى انتصار السادس من أكتوبر المجيد، مؤكدًا أن هذا اليوم سيظل ذكرى غالية على قلوب المصريين والعرب، ورمزًا للعزة والكرامة واسترداد الأرض.

ذكرى انتصار السادس من أكتوبر

وقال محمد أبو العينين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نحتفل اليوم بذكرى غالية على قلوب المصريين والعرب جميعًا، ذكرى انتصار السادس من أكتوبر، يوم العزة والكرامة واسترداد الأرض والشرف، يوم سطّر فيه أبطالنا بدمائهم وإيمانهم ملحمة خالدة في تاريخ العسكرية، وارتفعت فيه أصوات جنودنا البواسل بهتاف النصر "الله أكبر"، ليصنعوا مجدًا تتوارثه الأجيال».

ملحمة العبور

وأضاف: «في ذكرى انتصار أكتوبر المجيد، سلامًا على أرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، وتحية إجلال وتقدير لكل من خطط ونفذ وأبدع في ملحمة العبور، ولكل جندي من أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، الذين أعادوا لمصر والأمة العربية عزتها وكرامتها، وكتبوا بحروف من نور صفحة مضيئة في سجل التاريخ».

مواجهة التحديات

وأكد أبو العينين أن روح أكتوبر ستظل مصدر إلهام في مواجهة التحديات، ودليلًا على أن إرادة الشعوب وعزيمة أبنائها قادرتان على صنع المستحيل وتحقيق النصر مهما بلغت الصعاب.

واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، قائلًا: «كل عام ومصر وشعبها والرئيس عبد الفتاح السيسي وقواتنا المسلحة الباسلة بكل خير وعزة وكرامة. رحم الله الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، وجميع شهدائنا الأبرار، وتحيا مصر عزيزة أبية دائمًا وأبدًا».